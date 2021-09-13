A pedido de Guardiola, Manchester City monitora o lateral Theo Hernández, do Milan

Crédito: Divulgação / Milan

Após o encerramento da janela de transferências, o Manchester City já planeja sua próxima temporada. Com a contratação de Jack Grealish, a única do clube inglês no verão europeu, o foco agora está na lateral esquerda. E de acordo com a imprensa do Velho Continente, o alvo é Theo Hernández, do Milan.Segundo informações de diferentes portais ingleses e italianos, o técnico Pep Guardiola é grande admirador do futebol do francês de 23 anos, que está na equipe rubro-negra há duas temporadas. O catalão, nas palavras dos jornais, "estaria louco atrás do atleta".

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Para contratar Theo Hernández, porém, o Manchester City não terá vida fácil. Com vínculo até 2024, o ala deverá receber em breve uma oferta de renovação de contrato e também valorização salarial. O Milan, para vender o jogador, deseja uma proposta de cerca de 70 milhões de euros (R$ 431 milhões).

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