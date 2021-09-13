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A pedido de Guardiola, Manchester City monitora o lateral Theo Hernández, do Milan

Jogador de 23 anos é titular absoluto do clube italiano, mas poderá deixar Milão em breve. Na posição, Pep Guardiola tem apenas o ucraniano Zinchenko à disposição atualmente...
LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 14:28

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 14:28

Crédito: Divulgação / Milan
Após o encerramento da janela de transferências, o Manchester City já planeja sua próxima temporada. Com a contratação de Jack Grealish, a única do clube inglês no verão europeu, o foco agora está na lateral esquerda. E de acordo com a imprensa do Velho Continente, o alvo é Theo Hernández, do Milan.Segundo informações de diferentes portais ingleses e italianos, o técnico Pep Guardiola é grande admirador do futebol do francês de 23 anos, que está na equipe rubro-negra há duas temporadas. O catalão, nas palavras dos jornais, "estaria louco atrás do atleta".
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Para contratar Theo Hernández, porém, o Manchester City não terá vida fácil. Com vínculo até 2024, o ala deverá receber em breve uma oferta de renovação de contrato e também valorização salarial. O Milan, para vender o jogador, deseja uma proposta de cerca de 70 milhões de euros (R$ 431 milhões).
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Atualmente, o Manchester City conta com Oleksandr Zinchenko e Benjamin Mendy para o setor. O segundo, porém, está preso sob a acusação de estupro e assédio sexual, e permanecerá detido até janeiro, quando será julgado. Além dos dois, o lateral-direito João Cancelo também pode atuar pela esquerda.

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