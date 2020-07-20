A pedido de Conte, Inter de Milão tenta contratar Edin Dzeko

O atacante Edin Dzeko, um dos principais nomes da Roma, pode deixar o clube da capital italiana ao final da temporada. De acordo com informações do site "Calciomercato", o bósnio é desejado pela Inter de Milão, que quer reforçar ainda mais seu elenco.
A publicação diz que a contratação do centroavante é um pedido especial do técnico Antonio Conte, que conta com Lukaku e Lautaro Martínez para o setor de ataque. O argentino, no entanto, pode deixar o San Siro. O Barcelona deseja levar o camisa 10 para a Catalunha.
Ainda segundo o portal, a Roma exige 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) para liberar o jogador de 34 anos e não aceitará conversar com a diretoria nerazzurri por menos que isto.