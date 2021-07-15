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A partir de 2022, Campeonato Italiano proibirá uniformes verdes

Com o intuito de evitar a confusão das cores do uniforme com o gramado, Serie A Italiana proibirá o uso do verde...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 14:17

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 14:17

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Campeonato Italiano proibirá, a partir do início da temporada 2022/2023, o uso de uniformes com a cor verde para jogadores de linha. A medida busca atender o interesse de empresas de televisão, que acreditam na ideia das cores das camisas e shorts confundirem-se com a cor do gramado.
Veja a tabela do EspanholA nova regra, que aparece no artigo 2 do regulamento da Serie A Italiana, foi divulgada com uma temporada de antecedência para que os clubes possam trabalhar na produção de novos uniformes já sabendo que terão o impedimento no futuro.
Equipes como o Sassuolo e o Venezia, que usam o verde em seu uniforme principal, deverão pensar em novas alternativas de uniforme para entrarem em campo. A Lazio, por sua vez, usou um uniforme alternativo com a cor verde florescente na última temporada, e não poderá fazê-lo novamente.
Outra medida imposta pela Liga Italiana foi a determinação de que os uniformes alternativos sejam contrastantes, com um claro e o outro escuro. Caso o uniforme tenha mais de três cores, uma delas deve ser dominante em todo o kit, e camisas listradas ou com faixas não podem repetir as cores.
Esta decisão da Serie A Italiana foi criada com o interesse de atender aos desejos de empresas de televisão, que querem manter um padrão em suas transmissões da competição.

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