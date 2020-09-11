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futebol

'A melhor contratação do Everton foi o Carlo Ancelotti', elogia Mourinho

Técnico do Tottenham afirma que o Everton lutará pelo Top-6 da Premier League, que inicia neste final de semana. As equipes se enfrentam no domingo pela primeira rodada...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 17:13

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 17:13
Crédito: Tottenham recebe o Everton em jogo válido pela primeira rodada da Premier League 2020/21, no domingo, em seu estádio (Adrian DENNIS / AFP
Neste domingo, o Tottenham recebe o Everton em jogo válido pela primeira rodada da Premier League 2020/21. Ao ser perguntado sobre as ambições do adversário na competição, o técnico José Mourinho teceu muitos elogios à Carlo Ancellotti, comandante do adversário.
Para o português, a equipe contratou corretamente ao trazer jogadores que conhecem bem o treinador italiano, como André Gomes e James Rodriguez. Além disso, ele afirmou que o Everton lutará pelas seis primeiras colocações do Campeonato Inglês.
- Acho que o top-6 é possível para eles. A diferença de 10 pontos no ano passado foi consequência de a época ter sido tão estranha. Talvez, quando voltaram do confinamento, tenham jogado apenas para deixar a temporada acabar. Agora será diferente - disse, e acrescentou.
- A melhor contratação foi o Carlo (Ancelotti). Quando um treinador com a dimensão dele vai para um clube não é para conseguir a manutenção ou ficar no meio da tabela. Agora contrataram de maneira inteligente, jogadores que já conhecem o Carlo, por isso sim, serão opositores diretos - destacou.

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