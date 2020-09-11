'A melhor contratação do Everton foi o Carlo Ancelotti', elogia Mourinho

Crédito: Tottenham recebe o Everton em jogo válido pela primeira rodada da Premier League 2020/21, no domingo, em seu estádio (Adrian DENNIS / AFP

Neste domingo, o Tottenham recebe o Everton em jogo válido pela primeira rodada da Premier League 2020/21. Ao ser perguntado sobre as ambições do adversário na competição, o técnico José Mourinho teceu muitos elogios à Carlo Ancellotti, comandante do adversário.

Para o português, a equipe contratou corretamente ao trazer jogadores que conhecem bem o treinador italiano, como André Gomes e James Rodriguez. Além disso, ele afirmou que o Everton lutará pelas seis primeiras colocações do Campeonato Inglês.

- Acho que o top-6 é possível para eles. A diferença de 10 pontos no ano passado foi consequência de a época ter sido tão estranha. Talvez, quando voltaram do confinamento, tenham jogado apenas para deixar a temporada acabar. Agora será diferente - disse, e acrescentou.