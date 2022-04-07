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A hora é agora! São Paulo 'alternativo' enfrenta Ayacucho buscando mostrar serviço

Tricolor deve atuar com equipe majoritariamente reserva nesta quinta-feira, em Lima. Chance para jogadores que buscam espaço receberem mais chances...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 07:00

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 07:00

O São Paulo enfrenta o Ayacucho-PER, com dois objetivos: se recuperar da derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista e mostrar serviço para o técnico Rogério Ceni, que deve escalar uma equipe majoritariamente reserva nesta quinta-feira (07), às 21h30, no Peru. VEJA A TABELA DA COPA SUL-AMERICANA 2022!
Portanto, alguns atletas que buscam espaço no time titular têm a chance de mostrarem que podem ser utilizados com mais frequência, como o meia Patrick e os atacantes Nikão e Rigoni.
O argentino, inclusive, não entrou nas duas partidas da final do Campeonato Paulista e ainda busca retomar o destaque que teve quando chegou na equipe, na última temporada, sob o comando de Hernán Crespo. Em 2022, ele soma 13 jogos, com dois gols e duas assistências. Outro jogador que busca a sua melhor fase no São Paulo é Miranda. Ídolo do clube, o defensor de 37 anos atuou em somente sete jogos da equipe na temporada, sendo seis deles como titular. Sua última partida iniciando na equipe foi no dia 19 de março, na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, quando Ceni escalou uma equipe alternativa.
Portanto, o São Paulo quer uma vitória para resgatar a confiança na temporada e estrear com o pé-direito na Sul-Americana.
Crédito: Rigonidevesertitularnestaquinta-feira,contraoAyacucho-PER(Foto:Twitter/SãoPaulo

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