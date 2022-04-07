A hora é agora! São Paulo 'alternativo' enfrenta Ayacucho buscando mostrar serviço

O São Paulo enfrenta o Ayacucho-PER, com dois objetivos: se recuperar da derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista e mostrar serviço para o técnico Rogério Ceni, que deve escalar uma equipe majoritariamente reserva nesta quinta-feira (07), às 21h30, no Peru. VEJA A TABELA DA COPA SUL-AMERICANA 2022!

O argentino, inclusive, não entrou nas duas partidas da final do Campeonato Paulista e ainda busca retomar o destaque que teve quando chegou na equipe, na última temporada, sob o comando de Hernán Crespo. Em 2022, ele soma 13 jogos, com dois gols e duas assistências. Outro jogador que busca a sua melhor fase no São Paulo é Miranda. Ídolo do clube, o defensor de 37 anos atuou em somente sete jogos da equipe na temporada, sendo seis deles como titular. Sua última partida iniciando na equipe foi no dia 19 de março, na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, quando Ceni escalou uma equipe alternativa.