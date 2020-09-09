A hora do espanhol: Juanfran pode ganhar nova chance no São Paulo

Juanfran entrou no intervalo do jogo entre São Paulo e Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, e, com outros jogadores, conseguiu fazer a diferença e garantir a vitória de virada por 3 a 1 sobre os cariocas. Com o terceiro amarelo levado por Igor Vinícius, o estrangeiro está próximo de voltar a ser escalado como titular.
Fernando Diniz optou por tirar Juanfran dos 11 iniciais desde a derrota para o Vasco por 2 a 1, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 16 de agosto. Naquela ocasião, a equipe foi a campo com: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Liziero, Tchê Tchê, Daniel Alves; Igor Gomes, Paulinho Boia e Pablo. Igor Vinícius entrou no lugar do espanhol aos 34 minutos do segundo tempo.
Desde então, Juanfran não foi mais titular, com Igor Vinícius escalado para a lateral direita. E mais: ele só foi atuar novamente com a camisa tricolor justamente contra o Flu, quando entrou no intervalo. Foram cinco jogos fora dos gramados. Ele jogou na vitória contra o Fortaleza (1 a 0, na segunda rodada), na derrota contra o Vasco (2 a 1, na terceira rodada) e entrou na vitória sobre o Fluminense (3 a 1, na oitava rodada). Já Igor Vinícius foi banco de Juanfran na estreia do time na competição, contra o Fortaleza, mas foi titular no empate contra o Bahia, derrota para o Atlético-MG e vitórias sobre Sport, Athletico-PR e Corinthians – ele entrou no revés para o Cruz-Maltino, como já mencionado.
No entanto, agora Juanfran pode ter a chance de recuperar seu posto entre os titulares. Isso porque, além de ter entrado bem no duelo diante dos cariocas, Igor Vinícius levou o terceiro amarelo e está fora do próximo confronto, que será contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, no Morumbi – Igor, ainda, cometeu falha bisonha que abriu o placar para o Fluminense. O São Paulo é o segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados, apenas um ponto atrás do líder Internacional.