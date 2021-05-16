Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • A hora da revanche! São Paulo encara o Mirassol buscando vingar 2020 e chegar à final do Paulistão
futebol

A hora da revanche! São Paulo encara o Mirassol buscando vingar 2020 e chegar à final do Paulistão

Tricolor enfrenta o Leão querendo dar o troco pelas quartas de final do Campeonato Paulista do ano passado, quando foi eliminado no Morumbi. Decisão do estadual é objetivo...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 07:00
Crédito: Flickr/São Paulo
O São Paulo tem o Mirassol na semifinal do Campeonato Paulista, às 20h30 deste domingo (16), no Morumbi, para chegar à final do estadual. No entanto, o Leão não trás boas recordações para o Tricolor. A final está logo ali: veja o retrospecto do São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista
Apesar de não tratar publicamente, os comandados de Crespo podem dar o troco na equipe do interior paulista. Isso porque nas quartas de final do Paulistão do ano passado, o Mirassol, que perdeu vários jogadores durante a paralisação pela pandemia, venceu o São Paulo por 3 a 2 no Morumbi.
VEJA OS CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO! Essa derrota é tratada por muitos torcedores como o maior vexame da história do Tricolor. Na ocasião, o São Paulo, ainda comandado por Fernando Diniz, saiu atrás do marcador, levou 2 a 0, mas empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Daniel Borges marcou o gol da classificação do Mirassol.
No entanto, essa temporada parece ser diferente para os lados do Tricolor Paulista. Isso porque a equipe comandada por Hernán Crespo é líder da classificação geral e vem de 12 jogos sem perder, intercalando a disputa da Libertadores e do Campeonato Paulista. Além disso, a equipe tem o melhor ataque do estadual, com 32 gols marcados. Campeonato Paulista como foco no primeiro semestre Com a seca de títulos desde 2012, o São Paulo trata o Paulistão como o campeonato com mais chances de título para quebrar o jejum de troféus. Com isso, o planejamento da diretoria e da comissão técnica foi de poupar jogadores visando a fase final do estadual.
Na semana passada, por exemplo, os reservas disputaram o jogo diante do Mirassol, pela primeira fase, fora de casa e jogaram contra o Rentistas, do Uruguai, em jogo do Grupo E da Libertadores da América. Os titulares ficaram se preparando para as quartas de final, onde venceram a Ferroviária, na última sexta-feira, por 4 a 2.
Sendo assim, o confronto contra o Mirassol é decisivo para manter o planejamento, visto que a ida para a final do estadual é o grande objetivo do clube no momento. Se chegar a decisão, é a segunda vez em dois anos. Em 2019, o São Paulo perdeu para o Corinthians, na Neo Química Arena.
Resta saber se o Tricolor espantará os fantasmas de eliminações recentes e chegará para mais uma final de Campeonato Paulista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados