A hora da revanche! São Paulo encara o Mirassol buscando vingar 2020 e chegar à final do Paulistão

Crédito: Flickr/São Paulo

O São Paulo tem o Mirassol na semifinal do Campeonato Paulista, às 20h30 deste domingo (16), no Morumbi, para chegar à final do estadual. No entanto, o Leão não trás boas recordações para o Tricolor. A final está logo ali: veja o retrospecto do São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista

Apesar de não tratar publicamente, os comandados de Crespo podem dar o troco na equipe do interior paulista. Isso porque nas quartas de final do Paulistão do ano passado, o Mirassol, que perdeu vários jogadores durante a paralisação pela pandemia, venceu o São Paulo por 3 a 2 no Morumbi.

VEJA OS CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO! Essa derrota é tratada por muitos torcedores como o maior vexame da história do Tricolor. Na ocasião, o São Paulo, ainda comandado por Fernando Diniz, saiu atrás do marcador, levou 2 a 0, mas empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Daniel Borges marcou o gol da classificação do Mirassol.

No entanto, essa temporada parece ser diferente para os lados do Tricolor Paulista. Isso porque a equipe comandada por Hernán Crespo é líder da classificação geral e vem de 12 jogos sem perder, intercalando a disputa da Libertadores e do Campeonato Paulista. Além disso, a equipe tem o melhor ataque do estadual, com 32 gols marcados. Campeonato Paulista como foco no primeiro semestre Com a seca de títulos desde 2012, o São Paulo trata o Paulistão como o campeonato com mais chances de título para quebrar o jejum de troféus. Com isso, o planejamento da diretoria e da comissão técnica foi de poupar jogadores visando a fase final do estadual.

Na semana passada, por exemplo, os reservas disputaram o jogo diante do Mirassol, pela primeira fase, fora de casa e jogaram contra o Rentistas, do Uruguai, em jogo do Grupo E da Libertadores da América. Os titulares ficaram se preparando para as quartas de final, onde venceram a Ferroviária, na última sexta-feira, por 4 a 2.

Sendo assim, o confronto contra o Mirassol é decisivo para manter o planejamento, visto que a ida para a final do estadual é o grande objetivo do clube no momento. Se chegar a decisão, é a segunda vez em dois anos. Em 2019, o São Paulo perdeu para o Corinthians, na Neo Química Arena.