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futebol

'A Holanda tem jogadores que serão os melhores do mundo', diz De Jong

Meio-campista do Barcelona afirmou que a seleção holandesa
pode disputar com qualquer equipe da Europa...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 18:51

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 18:51

Crédito: Divulgação
Visto como um dos jogadores mais promissores do mundo, Frenkie De Jong elogiou os jogadores holandeses. Para o meio-campista do Barcelona, a seleção da Holanda tem jogadores que serão os 'melhores do mundo'.
- Nós temos muitos jogadores que estão pertos de serem os melhores do mundo e que atualmente já jogam com classe mundial. Também temos muitos jovens talentos, que surgirão nos próximos anos. Tem sido um grande processo de desenvolvimento. O nosso grupo está crescendo e se adaptando às táticas. Podemos rivalizar com as principais seleções da Europa - disse.Com 23 anos, De Jong chegou ao Barcelona em 2019. Pelo clube catalão, atuou em 45 partidas, marcou dois gols e deu quatro assistências.

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