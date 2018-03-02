A história não deixa mentir: cariocas têm trajetória de sucesso no ES

Não é novidade para ninguém que os clubes do Rio de Janeiro possuem um número muito considerável de torcedores no Espírito Santo. É sair uma notícia de que Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Vasco vai jogar no Estado que logo o burburinho começa nas redes sociais. E, na maioria das situações, os times arrastam multidões ao Aeroporto de Vitória, durante os desembarques da delegações, enchem as portas dos hotéis e lotam o Kleber Andrade, estádio que tem recebido os jogos dos cariocas na atualidade.

Flamengo derrotou a Desportiva em 2015, no Kleber Andrade, por 4 a 0 Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

"Tem sido importante a realização desses jogos aqui, pois é algo que movimenta a economia. Hotéis ficam mais cheios com torcedores que vêm de outras cidades para a Grande Vitória, restaurantes ficam mais movimentados e lojas do ramo vendem mais. São inúmeros os benefícios financeiros. É bom frisar que é uma ótima forma de lazer também, pois as pessoas saem de casa para assistirem seus ídolos de perto. Apostamos que esses jogos dos times cariocas aqui no Estado podem trazer benefícios para o futebol capixaba também. Pois, ao incentivar a pessoa ir ao estádio, ela percebe que é um programa seguro e pode também querer ir assistir um time local", comentou o secretário da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, Roberto Carneiro.

Fluminense venceu o Goiás em 2007 no Engenheiro Araripe Crédito: Chico Guedes

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Mas o sucesso curtido hoje se dá por conta de um passado recheado de boas histórias em terras capixabas. Se agora o palco principal é o Kleber Andrade, antes, o Engenheiro Araripe era o local em que as equipes cariocas mais mandavam seus confrontos. E, no estádio grená, a Desportiva não teve muita sorte em 1997. Naquele ano, a Tiva perdeu para Flamengo (2 a 0) e Fluminense (5 a 0). Veio 2007 e mais uma vez o Flu desembarcou no ES, dessa vez para jogar pelo Campeonato Brasileiro. Novamente em Jardim América, Cariacica, o Tricolor venceu o Goiás por 3 a 0. Thiago Neves (2) e Somália fizeram os gols.

Quem também desfilou sua qualidade em gramados capixabas foi o Vasco. Com um elenco recheado de grandes nomes do futebol brasileiro e mundial, como Juninho Pernambucano, Valdir Bigode, Geovani Silva e Carlos Germano, o Cruz-Maltino atuou no Kleber Andrade em 1995 diante do Guarani, quando venceu por 1 a 0. Valdir Bigode fez o único tento do confronto.