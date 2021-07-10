A grande final! Com boas campanhas, Itália e Inglaterra fazem a decisão da Eurocopa neste domingo

Inglaterra e Itália fazem a grande final da Eurocopa neste domingo, às 16h (horário de Brasília). No estádio Wembley, o English Team tenta o primeiro título do torneio na história. As melhores posições da seleção foram dois terceiros lugares, em 1968 e 1996. A Azzurra vai em busca do bicampeonato. A primeira conquista dos italianos aconteceu em 1968, enquanto foi vice em 2000 e 2012.INGLATERRAEntoada pela canção 'It's coming home', que foi cantada várias vezes nesta Euro, a Inglaterra. Na fase de grupos, os ingleses venceram Cróacia e República Tcheca, e empataram com a Escócia. Nas oitavas, o English Team bateu a Alemanha por 2 a 0, goleou a Ucrânia nas quartas por 4 a 0 e bateu a Dinamarca por 2 a 1 nas semifinais. Gareth Southgate projetou a decisão.
- Estamos em uma final e estamos aqui para vencer. Tudo é importante, como representamos as pessoas, e estamos satisfeitos com nosso legado, mas agora queremos levar o troféu para casa. A Itália tem jogadores fantásticos em todos os setores e está em uma campanha incrível, mas nossa seleção também tem muitos pontos fortes - disse o técnico em coletiva de imprensa.
ITÁLIACom o melhor futebol apresentado nesta Eurocopa, a Itália chega com moral para a final após passar pela Espanha nas semifinais em emocionante disputa de pênaltis. Antes, bateu a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final, e a Áustria, também por 2 a 1, nas oitavas. Na fase de grupos, goleou Turquia e Suíça, além da vitória sobre País de Gales.
- Um jogo difícil nos espera por muitos motivos, teremos que estar focados no nosso jogo, tentando implementá-lo da melhor forma possível caminho. Temos os últimos noventa minutos para nos divertirmos. Vamos tentar fazer o que sabemos fazer e que nos trouxe até aqui - comentou o técnico Roberto Mancini, em coletiva de imprensa neste sábado.
FICHA TÉCNICAINGLATERRA X ITÁLIAEurocopa - Final
Data e horário: 11/07/2021, às 16h (de Brasília)Local: Wembley, Londres (ING)Árbitro: Björn Kuipers (HOL)Transmissão: TV Globo e SporTV
PROVÁVEIS TIMES
INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Saka, Kane, Sterling
ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini)Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne