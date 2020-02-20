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Copa do Brasil

A Gazeta lista 5 vezes que os times capixabas foram eliminados no fim

Após a despedida do Vitória, sofrendo um gol aos 48 minutos do segundo tempo, portal relembra esses momentos. Confira!

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 21:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 21:57
Toni Galego, atacante do Vitória Crédito: Fernando Madeira/A Gazeta
Vitória deixou escapar a chance da classificação na Copa do Brasil, quando levou um gol aos 48 minutos do segundo tempo. A eliminação, da forma que aconteceu, não é uma exclusividade do Alvianil, quando se trata da competição nacional de mata-mata.
Neste século XI, em outras quatro vezes os times do futebol capixaba ficaram perto da vaga, mas acabaram sofrendo gols no fim e deram adeus. O próprio Vitória, em outra oportunidade, Vilavelhense, Real Noroeste e São Mateus sentiram a dor da eliminação no fim. Confira!
2007 - Vitória x Ipatinga
A lista começa justamente pelo Vitória. Em 2007, na sua primeira participação na Copa do Brasil, o Alvianil venceu o Ipatinga, no jogo de ida, por 1 a 0. Na volta, em Minas Gerais, o time capixaba perdia por 2 a 1 até aos 44 minutos do segundo tempo. Mesmo com o placar adverso, o gol qualificado classificaria o Vitória. Porém, no minuto seguinte, o clube mineiro fez o terceiro e garantiu a vaga.
2007 - Vilavelhense x Treze
No mesmo ano de 2007, mas uma tragédia, mas desta vez envolvendo o Vilavelhense. O depois de sair na frente no jogo de ida - vitória por 1 a 0 no Espírito Santo, o Vila foi a Campina Grande em busca da classificação. O time capixaba chegou a abrir o placar com o atacante Mineiro, ainda no primeiro tempo. Mas, ainda faltavam mais 45 minutos. O time paraibano pressionou, empatou aos 19 e virou aos 30. Assim como com o Vitória, o gol qualificado classificaria o Vila, mesmo com a derrota parcial. Mas, aos 47 minutos, veio o golpe fatal e a eliminação: 3 a 1.
2012 - São Mateus x Chapecoense
Cinco anos depois do trágico 2007, o gol nos acréscimos voltou a assombrar o futebol capixaba. Mas, desta vez a tragédia aconteceu no jogo de ida. O São Mateus, do artilheiro Marcelo Pelé, abriu uma boa vantagem de 2 a 0, mas aos 46 minutos do segundo tempo, levou um gol da Chapecoense - 2 a 1. E esse gol faria toda a diferença na partida de volta, quando o time catarinense venceu por 3 a 1 e avançou na competição.
2014 - Real Noroeste x Rio Branco-AC
No ano de 2014, o Real Noroeste fazia a sua segunda participação na Copa do Brasil, onde começou disputando a fase preliminar. No jogo de ida, em Águia Branca, um empate de 1 a 1. Na volta, na Arena da Floresta, o Real chegou a abrir o placar no segundo tempo, mas teve um gol mal anulado. Os acreanos reagiram ao susto e, aos 44 minutos, fez o gol que decretou a eliminação capixaba - 1 a 0.
2020 - Vitória x Figueirense
Nesta terça-feira, o fantasma do gol no fim voltou a aparecer. Com a vantagem de um jogador a mais, após a expulsão de Guilherme, o Vitória-ES estava empatando e 0 a 0 e a decisão da vaga estava indo para as cobranças de pênaltis. Mas, aos 48 minutos, após uma bola levantada na área, a defesa do Alvianil não conseguiu fazer o corte e o atacante Diego Gonçalves eliminou o clube capixaba - 1 a 0.

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