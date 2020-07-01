A festa acabou: Klopp quer Liverpool focado para enfrentar City

Crédito: PHIL NOBLE/AFP

O jogo que todos esperavam no início da temporada como sendo uma possível final para o título do Campeonato Inglês não terá os mesmos ingredientes. O Liverpool viaja para encarar o Manchester City na partida que será marcada pela homenagem dos jogadores de Guardiola ao elenco campeão dos Reds. O confronto será no Etihad Stadium nesta quinta-feira, às 16h15 (horário de Brasília).

Apesar de receber honrarias do time de Pep Guardiola antes da partida, o técnico Jurgen Klopp se mostra agradecido, mas diz querer vencer o duelo independentemente do que acontecer antes do jogo.

- Nós aceitamos, é um gesto legal. Eu não precisaria disso, para ser honesto, pois vamos lá para jogar um jogo de futebol e queremos sair com a vitória. O que conquistamos este ano, ficará nos livros de história. O resto é trabalho duro. Vamos tentar mostrar isso amanhã, mas o City é um super time.

Já o treinador espanhol diz que o que conquistou ficou no passado e foca no que pode fazer para voltar às conquistas na próxima temporada.

- No esporte, você tem sempre que se provar. Estamos satisfeitos com o que estamos fazendo, mas para os atletas não é suficiente. Nossas equipes querem vencer, mas quando terminamos o jogo, acabou.