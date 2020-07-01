A festa acabou: Klopp quer Liverpool focado para enfrentar City

O jogo que todos esperavam no início da temporada como sendo uma possível final para o título do Campeonato Inglês não terá os mesmos ingredientes. O Liverpool viaja para encarar o Manchester City na partida que será marcada pela homenagem dos jogadores de Guardiola ao elenco campeão dos Reds. O confronto será no Etihad Stadium nesta quinta-feira, às 16h15 (horário de Brasília).
Apesar de receber honrarias do time de Pep Guardiola antes da partida, o técnico Jurgen Klopp se mostra agradecido, mas diz querer vencer o duelo independentemente do que acontecer antes do jogo.
- Nós aceitamos, é um gesto legal. Eu não precisaria disso, para ser honesto, pois vamos lá para jogar um jogo de futebol e queremos sair com a vitória. O que conquistamos este ano, ficará nos livros de história. O resto é trabalho duro. Vamos tentar mostrar isso amanhã, mas o City é um super time.
Já o treinador espanhol diz que o que conquistou ficou no passado e foca no que pode fazer para voltar às conquistas na próxima temporada.
- No esporte, você tem sempre que se provar. Estamos satisfeitos com o que estamos fazendo, mas para os atletas não é suficiente. Nossas equipes querem vencer, mas quando terminamos o jogo, acabou.
O Manchester City, sem saber se irá disputar a próxima Liga dos Campeões, busca se manter na segunda colocação e mostrar ser uma potência no futebol inglês. Já o Liverpool só tem o Campeonato Inglês para continuar jogando e, apesar do título, deve seguir com uma mentalidade vencedora.E MAIS:Buscando se garantir nas competições europeias, Atalanta recebe NapoliDiego Carlos celebra sucesso no Sevilla: 'Estamos muito concentrados'Real Madrid pode abrir vantagem na liderança caso vença GetafeRaúl Jiménez diz gostar de ter nome envolvido em especulações E MAIS: