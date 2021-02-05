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  • A fera chegou: Hulk elogia Sampaoli e relembra duelos contra o Chile: 'taticamente sempre bem montado'
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A fera chegou: Hulk elogia Sampaoli e relembra duelos contra o Chile: 'taticamente sempre bem montado'

O camisa 7 do Galo foi apresentado nesta sexta-feira e se colocou à disposição do treinador para  jogar em qualquer faixa do ataque atleticano...
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Publicado em 

05 fev 2021 às 11:20

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 11:20

Há exatos sete dias que o torcedor do Galo soube que o atacante Hulk, de 34 anos, vestiria a camisa alvinegra. Desde então, o clube fez uma intensa promoção do seu novo reforço, o mais badalado até o momento, para enfim apresentá-lo nesta sexta-feira, 5 de fevereiro, no CT atleticano, em Vespasiano, na grande BH. Hulk vestirá a camisa 7, já está liberado para treinar e se apresentou elogiando Sampaoli, o clube e toda a praxe de um novo reforço de casa nova. Confira como foram as principais falas do jogador, que ficará no alvinegro até 2022.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO (Pedro Souza/Atlético-MG)

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