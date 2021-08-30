A exemplo da Roma, São Paulo faz campanha para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas

Esta segunda-feira deve ser de agitação nas redes sociais do São Paulo. Além dos iminentes anúncios do volante Gabriel Neves e do atacante Calleri, o clube vai usar o espaço para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas no Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. A ação acontece em um dia que promete muito engajamento nas redes sociais do clube, já que, conforme relatado acima, novas contratações devem ser anunciadas, o que pode aumentar o engajamento e ajudar ainda mais na busca das pessoas desaparecidas.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- Sabemos do alcance de nossas redes sociais e como a torcida são-paulina é engajada nas ações. É muito bom poder usar o nosso amor pelo São Paulo para fazer o bem a alguém, ainda mais quando há a angústia de um desaparecimento familiar. Tenho certeza que nossa torcida fará um grande movimento e, quem sabe, daremos uma boa notícia à alguma família - disse José Eduardo Martins, Diretor de Comunicação do São Paulo, ao site do clube. O dia 30 de agosto marca o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados e, por isso, o Tricolor estampará a imagem com os dados de desaparecidos – cadastrados no banco da SMDHC – anexados em todas as publicações durante o dia nas redes sociais do clube.