Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • A exemplo da Roma, São Paulo faz campanha para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas
futebol

A exemplo da Roma, São Paulo faz campanha para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas

Em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, ação será realizada nas redes sociais do clube durante toda esta segunda-feira 
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 11:40

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 11:40

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Esta segunda-feira deve ser de agitação nas redes sociais do São Paulo. Além dos iminentes anúncios do volante Gabriel Neves e do atacante Calleri, o clube vai usar o espaço para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas no Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. A ação acontece em um dia que promete muito engajamento nas redes sociais do clube, já que, conforme relatado acima, novas contratações devem ser anunciadas, o que pode aumentar o engajamento e ajudar ainda mais na busca das pessoas desaparecidas.
Um clube europeu que realizou uma ação parecida foi a Roma, que utilizou vídeos de contratações de jogadores para mostrar pessoas desaparecidas. Uma garota, inclusive, foi encontrada por conta de um desses vídeos, segundo o próprio clube italiano.
ATUAÇÕES: Reinaldo faz gol de pênalti e é destaque em jogo morno contra o Juventude pelo Brasileirão
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- Sabemos do alcance de nossas redes sociais e como a torcida são-paulina é engajada nas ações. É muito bom poder usar o nosso amor pelo São Paulo para fazer o bem a alguém, ainda mais quando há a angústia de um desaparecimento familiar. Tenho certeza que nossa torcida fará um grande movimento e, quem sabe, daremos uma boa notícia à alguma família - disse José Eduardo Martins, Diretor de Comunicação do São Paulo, ao site do clube. O dia 30 de agosto marca o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados e, por isso, o Tricolor estampará a imagem com os dados de desaparecidos – cadastrados no banco da SMDHC – anexados em todas as publicações durante o dia nas redes sociais do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados