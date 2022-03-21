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À espera de Luis Castro, Lúcio Flávio tenta levar Botafogo à final do Carioca antes de passagem de bastão

Clássico contra o Fluminense deve ser um de seus últimos jogos como técnico do Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 07:00

Publicado em 21 de Março de 2022 às 07:00

Em meio a mudanças e uma série de reforços chegando ao clube, desde a aquisição da SAF por John Textor, o Botafogo enfrenta o Fluminense, nesta segunda, às 20h de Brasília, em uma semana que tem tudo para ser bastante movimentada. O clássico pode ser um dos últimos jogos de Lúcio Flávio no comando do Alvinegro, já que o clube aguarda pela chegada do português Luis Castro, o que marca um processo de passagem de bastão dentro do comando técnico.Lúcio Flávio chegou ao Botafogo após a demissão de Enderson Moreira, ainda no Campeonato Carioca deste ano. Como técnico do Botafogo, foram seis jogos, sendo três vitórias (contra Vasco, Resende e Volta Redonda), duas derrotas (contra Flamengo e Portuguesa), além de um empate, na última rodada contra o Audax em 2 a 2, em um aproveitamento de mais de 61%.
+ Botafogo conta com reforços para driblar retrospecto negativo e favoritismo do Fluminense
Ao todo, foram 14 gols marcados e 11 sofridos, sendo quase metade dos gols sofridos contra a Portuguesa na derrota por 5 a 3, que foi a última do Alvinegro. Desde então, Lúcio Flávio não perdeu mais nenhuma partida.
O Botafogo aguarda pela chegada do técnico português Luis Castro, que estava no Al Duhail do Catar. O técnico encerrou sua passagem pelo clube catari após vencer a Copa do Emir e rescindiu com a equipe do Oriente Médio. Seu contrato iria até junho deste ano.
A situação do comando técnico do Glorioso ainda não foi definida. Não se sabe se Lúcio Flávio seguirá na comissão técnica. Com base no que vimos nas últimas chegadas de treinadores estrangeiros ao Brasil, os técnicos costumam chegar com toda a sua comissão pronta, mas ainda não se sabe sobre o que Luis Castro fará a respeito em sua provável chegada ao clube.
Crédito: LúcioFláviopodeestardesaídadocomandodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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