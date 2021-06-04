Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

À espera da regularização, Rigoni viaja com o São Paulo para Goiânia

Meia precisar estar no BID da CBF nesta sexta-feira, para ser relacionado no jogo diante do Atlético-GO, no sábado, em Goiânia, pelo Brasileirão
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2021 às 14:15

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 14:15

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo
O meia Emiliano Rigoni viajou com o elenco do São Paulo para a partida contra o Atlético-GO, neste sábado, ás 19h, em Goiânia. Ele ainda espera seu nome sair no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para estar á disposição.
A documentação precisa estar regularizada até estra sexta-feira para o meia ter condições de atuar. Caso não saia no BID, Rigoni deve ser relacionado na próxima rodada, contra o Atlético-MG.
Começou o Brasileirão! Baixe o aplicativo do LANCE! Vale ressaltar que, por ser uma transferência internacional, a burocracia tende a ser mais demorada do que uma negociação nacional. A mesma situação foi vivida pelo meia Benítez, que ficou duas semanas esperando ser regularizado para fazer sua primeira partida pelo Tricolor.
Novo camisa 77 do São Paulo, Rigoni afirmou que possui uma gama de posições e funções que pode executar. - Me considero um jogador extremo direito, que pode jogar pelos lados. Gosto de jogar com espaços, com a bola em profundidade, gosto de dar assistências e nos últimos anos tenho jogado muito por dentro, de segundo ponta. Jogo mais por dentro quando tem três volantes no meio. A verdade é que tenho a variável por jogar por dentro ou por fora. Gosto muito de jogar nas linhas, de extremo atacante. Mas quando fui colocado no meio, me senti muito cômodo - avaliou o jogador do São Paulo, em sua apresentação.
O São Paulo se prepara para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Atlético-GO, às 19h, no próximo sábado. O Tricolor está sem vencer há duas partidas, com um empate sem gols contra o Fluminense, e uma derrota para o 4 de Julho-PI, por 3 a 2.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados