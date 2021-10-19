A convite do PSG, Ronaldinho Gaúcho marca presença no Parque dos Príncipes para jogo com o RB Leipzig

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Ídolo do Paris Saint-Germain, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho é convidado do clube francês para o duelo com o RB Leipzig, pela Champions League, nesta terça-feira. O Bruxo conversou com os canais de comunicação da equipe parisiense antes da partida e saudou o torcedor no Parque dos Príncipes.- Dá vontade (voltar a jogar), chegando aqui, dá muita vontade. Mas não é mais possível. A idade não deixa mais. É muito bom saber que tudo que fiz foi com muito amor. Jogar futebol com alegria. E pude transmitir. E hoje colho os frutos de tudo isso que consegui transmitir. E assim foi minha história no futebol - disse R10.

+ Veja a tabela e os jogos da Champions League Campeão mundial em 2002 com a Seleção Brasileira, Ronaldinho era atleta do PSG naquela Copa do Mundo. O meia-atacante atuou na equipe francesa entre 2001 e 2003, disputou 77 partidas e marcou 25 gols.

- É motivo de muito orgulho ser campeão mundial e ainda jogar no PSG, levar o Paris Saint-Germain para o título mais importante do futebol mundial. Me orgulha muito. Espero que outros brasileiros tenham essa mesma alegria - afirmou o ex-jogador.

- É inexplicável. Primeiro dia que cheguei aqui já foi algo que aconteceu instantâneo. Relacionamento maravilhoso com a torcida e não acabou. Toda vez que volto a Paris, sinto essa emoção de novo. Sou muito grato por esse carinho, esse amor - finalizou.

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