A conta pesou! Após disputar todos os jogos do São Paulo na temporada, Gabriel Sara sai lesionado

Gabriel Sara esteve presente em todos os jogos disputados pelo São Paulo até agora nesta temporada 2022. O jogador foi o único da equipe com essa marca. Porém, após o clássico desta quinta-feira (10), o camisa 21 do Tricolor deixou o Morumbi de muletas.Sara precisou ser substituído no segundo tempo, após sofrer uma lesão no tornozelo direito. O jogador será reavaliado nesta sexta-feira (11) e passará por todos os exames necessários.

O meia deixou o Morumbi apoiado em muletas, no final do Choque-Rei. O jogador pode se tornar um desfalque para Rogério Ceni nos próximos jogos. Das onze partidas jogadas, Sara esteve presente em todas, sendo titular em dez delas.Ao todo, foi responsável por um gol nesta temporada, sendo ele na partida contra a Ponte Preta, pelo Paulistão 2022. O atleta pode não estar presente no jogo contra o Mirassol, no próximo domingo (13).

+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos

Além de Gabriel Sara, Diego Costa também causou preocupações ao ser atingido por uma bolada no rosto e se sentir mal, ainda no primeiro tempo.

O São Paulo perdeu para o Palmeiras em casa, com um placar de 1 a 0, sendo Rony o autor do gol da vitória.