Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • A conta pesou! Após disputar todos os jogos do São Paulo na temporada, Gabriel Sara sai lesionado
futebol

A conta pesou! Após disputar todos os jogos do São Paulo na temporada, Gabriel Sara sai lesionado

O atleta saiu de muletas do Morumbi após clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (10)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2022 às 07:00

Publicado em 11 de Março de 2022 às 07:00

Gabriel Sara esteve presente em todos os jogos disputados pelo São Paulo até agora nesta temporada 2022. O jogador foi o único da equipe com essa marca. Porém, após o clássico desta quinta-feira (10), o camisa 21 do Tricolor deixou o Morumbi de muletas.Sara precisou ser substituído no segundo tempo, após sofrer uma lesão no tornozelo direito. O jogador será reavaliado nesta sexta-feira (11) e passará por todos os exames necessários.
O meia deixou o Morumbi apoiado em muletas, no final do Choque-Rei. O jogador pode se tornar um desfalque para Rogério Ceni nos próximos jogos. Das onze partidas jogadas, Sara esteve presente em todas, sendo titular em dez delas.Ao todo, foi responsável por um gol nesta temporada, sendo ele na partida contra a Ponte Preta, pelo Paulistão 2022. O atleta pode não estar presente no jogo contra o Mirassol, no próximo domingo (13).
+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos
Além de Gabriel Sara, Diego Costa também causou preocupações ao ser atingido por uma bolada no rosto e se sentir mal, ainda no primeiro tempo.
O São Paulo perdeu para o Palmeiras em casa, com um placar de 1 a 0, sendo Rony o autor do gol da vitória.
Crédito: GabrielSaratementorsenotornozelo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados