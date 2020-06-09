'A cláusula de rescisão de Lautaro expira em 7 de julho', diz CEO da Inter de Milão

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A cláusula de rescisão de Lautaro Martínez com a Inter de Milão teve sua data de expiração revelada. Em entrevista à "La Gazzetta dello Sport", o CEO do clube italiano, Beppe Marotta, revelou que dia 7 de julho é o limite para o Barça.

- Existe uma cláusula que expira em 7 de julho. Vamos ver o que o Barcelona vai querer fazer primeiro e depois nos sentaremos à mesa com o jogador e veremos o que fazer.

A cláusula é de 111 milhões de euros (cerca de R$ 618 milhões). Após essa data, o Barcelona (ou outro clube interessado) terá que negociar diretamente com a Inter de Milão.

Marotta espera que Lautaro se concentre no final da temporada e apenas pense nisso depois.