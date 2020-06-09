'A cláusula de rescisão de Lautaro expira em 7 de julho', diz CEO da Inter de Milão

A cláusula de rescisão de Lautaro Martínez com a Inter de Milão teve sua data de expiração revelada. Em entrevista à "La Gazzetta dello Sport", o CEO do clube italiano, Beppe Marotta, revelou que dia 7 de julho é o limite para o Barça.
- Existe uma cláusula que expira em 7 de julho. Vamos ver o que o Barcelona vai querer fazer primeiro e depois nos sentaremos à mesa com o jogador e veremos o que fazer.
A cláusula é de 111 milhões de euros (cerca de R$ 618 milhões). Após essa data, o Barcelona (ou outro clube interessado) terá que negociar diretamente com a Inter de Milão.
Marotta espera que Lautaro se concentre no final da temporada e apenas pense nisso depois.
- Agora é importante que ele se concentre em dar sua contribuição e nos ajude a eliminar as satisfações que merecemos.E MAIS:Ex-presidente do Barça solta o verbo sobre saída de Figo: 'Foi um traidor'Ex-assistente diz que Mourinho plantou sementes no Real MadridChelsea prepara oferta de R$ 473 milhões por Kai HavertzEstádios na Espanha podem voltar a receber fãs a partir de 29 de junhoChelsea deve abrir mão de Kanté e Jorginho por novos reforçosCaso Lautaro saia, Inter deve fazer investimento de peso, afirma CEO E MAIS: