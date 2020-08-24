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A caminho da Juventus, Arthur se despede do Barcelona: 'Obrigado por tudo'

Jogador usou as redes sociais para deixar uma mensagem ao clube e torcedores blaugranas...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 15:00

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 15:00

Crédito: AFP
O meio-campista Arthur jogará na Juventus na próxima temporada. E nesta segunda-feira, o brasileiro se despediu oficialmente do Barcelona. Através das redes sociais, o volante postou um vídeo agradecendo ao clube e aos torcedores blaugranas.Arthur deixa a Catalunha em meio a polêmicas, já que disse que não jogaria pelo clube na fase final da Liga dos Campeões da Europa. O jogador foi negociado com a Velha Senhora por 72 milhões de euros (R$ 442 milhões na época da negociação).
VEJA A DESPEDIDA DE ARTHUR"Despedir-se sempre é difícil. Ainda mais deixando para trás um lugar que já é minha casa. Uma cidade incrível, que ficará para sempre no meu coração. Onde todos me receberam como mais um catalão, me mostraram uma nova cultura me ajudando a crescer como jogador e, especialmente, como pessoa.
Eu me despeço de um grupo com jogadores impressionantes. Tenho muita sorte de ter jogado ao lado deles. E, principalmente, me sinto grato pelo apoio deles como amigos... pessoas com coração enorme. E de uma torcida que me conquistou desde o primeiro dia, me encheu de orgulho de ser do Barça e de defender uma das camisas mais importantes do mundo. Que me mostrou um carinho e respeito que eu nunca esquecerei.
Hoje é dia de dizer adeus, mas levando tudo que vivi para sempre em meu coração. Obrigado por tudo, Barcelona."

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