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A caminho da Colômbia, Galo divulga lista de relacionados para a Liberta

Cuca escolheu 26 jogadores para encarar o América de Cali, nesta quinta-feira, 13 de maio, pela quarta rodada da competição sul-americana...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 16:38

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 16:38
Crédito: O treinador do Galo vai cortar três nomes para compor o banco alvinegro-(Divulgação/Atlético-MG
A caminho da Colômbia para encarar o América de Cali nesta quinta-feira, 13 de maio, às 21h, em Barranquilla, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, o Atlético-MG divulgou a lista de relacionados para o duelo, que pode classificar o alvinegro aos mata-mata do torneio continental. Se o Galo vencer o Cali e o Deportivo La Guairá perder para o Cerro Porteño, o time brasileiro já se garante nas oitavas de final da Libertadores. Cuca relacionou 26 jogadores, sendo que três serão cortados do banco de reservas como determina o regulamento. A lista não terá o atacante Savinho, que foi titular contra o Tombense, pela semifinal do Mineiro. Ele ficará em BH. Outras ausências certas são dos meias Zaracho e Calebe, além do goleiro Rafael, todos lesionados. Outro jogador fora da lista e muito provavelmente dos planos de Cuca é o zagueiro Bueno, que não tem jogado e deve ser liberado após o fim do seu contrato, em junho. Confira na imagem acima, a relação de atletas que estarão no duelo contra o América de Cali. Com esses jogadores, o provável Atlético deverá ter: Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Allan), Tchê Tchê e Nacho; Savarino, Hulk e Keno.

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