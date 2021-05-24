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futebol

'A arbitragem interferiu diretamente', cravou Guto Ferreira

Treinador entende que o Ceará foi prejudicado na decisão estadual perdida para o arquirrival...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 11:26

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 11:26
Acabada a partida onde o empate sem gols contra o Fortaleza significou a perda do título estadual, o técnico Guto Ferreira foi taxativo ao classificar que houve interferência de maneira negativa da arbitragem na decisão do Campeonato Cearense.>O início da caminhada do Vozão no Campeonato BrasileiroGuto foi, inclusive, bastante crítico em especial com a atuação do Árbitro de Vídeo em jogo onde uma penalidade chegou a ser anulada pelo árbitro Rafael Traci depois do lance onde Jorginho caiu na grande área ser revisto no monitor.
- A gente sai muito bravo, não sai feliz porque fizemos próximo para estar de repente com esse título, e mais uma vez a arbitragem teve interferência direta. O VAR chamando na hora que não tinha que chamar e na hora que tinha que chamar não chamou. Dois pesos, duas medidas. A gente não sabe nunca como é essa regra da mão na bola. Contra nós sempre tem, a nosso favor nunca tem - afirmou o treinador.
- Nós tivemos força para empurrar o adversário para o campo dele. Se analisar, eles não tiveram nenhum chute perigoso na nossa meta. Nós empurramos, fomos buscar, criamos situações. Mas houve momento do jogo que teve luta livre, teve handebol, e aí nós não temos como ultrapassar essas novas facetas do futebol. Quando é futebol, a gente consegue jogar. Quando é luta livre, quando é handebol, a gente não tem condições de jogar - agregou.Treinador saiu descontente com atuação da arbitragem (Israel Simonton/Ceará SC)

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