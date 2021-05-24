'A arbitragem interferiu diretamente', cravou Guto Ferreira

Acabada a partida onde o empate sem gols contra o Fortaleza significou a perda do título estadual, o técnico Guto Ferreira foi taxativo ao classificar que houve interferência de maneira negativa da arbitragem na decisão do Campeonato Cearense.>O início da caminhada do Vozão no Campeonato BrasileiroGuto foi, inclusive, bastante crítico em especial com a atuação do Árbitro de Vídeo em jogo onde uma penalidade chegou a ser anulada pelo árbitro Rafael Traci depois do lance onde Jorginho caiu na grande área ser revisto no monitor.

- A gente sai muito bravo, não sai feliz porque fizemos próximo para estar de repente com esse título, e mais uma vez a arbitragem teve interferência direta. O VAR chamando na hora que não tinha que chamar e na hora que tinha que chamar não chamou. Dois pesos, duas medidas. A gente não sabe nunca como é essa regra da mão na bola. Contra nós sempre tem, a nosso favor nunca tem - afirmou o treinador.