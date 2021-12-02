  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 800 vezes Cristiano Ronaldo: ao marcar contra o Arsenal, português alcança marca histórica
800 vezes Cristiano Ronaldo: ao marcar contra o Arsenal, português alcança marca histórica

LanceNet

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 19:41

Nesta quinta-feira, Cristiano Ronaldo alcançou mais uma marca histórica ao marcar dois gols contra o Arsenal. Na vitória por 3 a 2 contra os Gunners, o craque português chegou ao seu gol de número 800. Com um pênalti, CR7 ainda marcou o 801.Veja a tabela do Inglês
Vence, vence e vence. Cristiano Ronaldo mostrou novamente que é uma máquina de alcançar marcar históricas. Na vitória do Manchester United por 3 a 2 contra o Arsenal nesta quinta-feira, o português marcou dois gols no segundo tempo.
Aos sete minutos da segunda etapa do confronto desta quinta, Cristiano Ronaldo marcou o gol da virada do Manchester United contra o Arsenal e, de quebra, alcançou a marca de 800 gols na carreira, algo para pouco dentro do futebol.
Se chegar aos 800 gols já era algo grande para Cristiano Ronaldo, o craque português ainda marcou novamente. Após o empate do Arsenal, CR7, em cobrança de pênalti, cravou para os Diabos Vermelhos e fez o seu gol de número 801.
O Manchester United entra em campo novamente às 11h (de Brasília) deste domingo contra o Crystal Palace.
