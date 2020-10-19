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7ª Rodada da Série D chega ao fim; Confira todos os resultados

Três jogos encerraram a primeira metade da fase de grupos nessa segunda (19) com vitórias de Bragantino-PA, Brasiliense e Goiânia...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 18:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 18:46
Crédito: Divulgação/Gama
Nessa segunda-feira (19) foram concluídos os três jogos que encerraram a sétima rodada do Brasileirão da Série D onde, apesar da vitória do Brasiliense sobre o Villa Nova, a equipe candanga que vem tendo destaque é o arquirrival Gama.
Com a incrível campanha de seis vitórias e apenas um empate, o clube sustentou o posto de melhor campanha na última rodada ao bater com propriedade no estádio Bezerrão o Bahia de Feira por 3 a 0. Com isso, a equipe chegou a 19 pontos, cinco a mais do que o próprio Brasiliense no Grupo A6.
Por outro lado, quem vem sendo o destaque negativo da competição é o Palmas. Em sete rodadas, o time tocantinense perdeu todas elas com direito ao saldo de -18 acumulado com 19 tentos sofridos e apenas um feito até o momento.
Veja todos os resultados da 7ª Rodada da Série D
Cabofriense 1 x 0 ToledoBangu 1 x 3 FerroviáriaGlobo 1 x 1 CampinenseSantos-AP x Moto ClubGama 3 x 0 Bahia de FeiraJacyobá 2 x 3 Vitória da ConquistaUnião Rondonópolis 2 x 4 Aparecidense​Mirassol 8 x 0 Nacional-PR​Salgueiro 0 x 1 Floresta​Atlético-AC 2 x 2 Fast Clube​Caldense 2 x 0 Palmas​Atlético de Alagoinhas 1 x 1 Tupynambás​Juventude Samas 1 x 1 Baré​Caxias 0 x 1 Novorizontino​Guarany-CE 2 x 0 Afogados​Central 4 x 0 Coruripe​Real Noroeste 4 x 1 Goianésia​Altos 2 x 1 Sinop​FC Cascavel 2 x 0 Portuguesa-RJ​Tubarão 0 x 0 Pelotas​ABC 1 x 0 Freipaulistano​Itabaiana 4 x 1 Potiguar​Atlético Cajazeiras 1 x 2 América-RN​Ji-Paraná 0 x 4 Galvez​São Luiz-RS 1 x 1 Marcílio Dias​São Raimundo-RR 0 x 0 Ríver-PI​Vilhenense 1 x 1 Independente-PA​São Caetano 2 x 1 Joinville​Águia Negra 3 x 1 Operário-VG​Bragantino-PA 2 x 1 Rio Branco-ACBrasiliense 1 x 0 Villa Nova-MGGoiânia 1 x 0 Vitória-ES

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