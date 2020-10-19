7ª Rodada da Série D chega ao fim; Confira todos os resultados

Nessa segunda-feira (19) foram concluídos os três jogos que encerraram a sétima rodada do Brasileirão da Série D onde, apesar da vitória do Brasiliense sobre o Villa Nova, a equipe candanga que vem tendo destaque é o arquirrival Gama.
Com a incrível campanha de seis vitórias e apenas um empate, o clube sustentou o posto de melhor campanha na última rodada ao bater com propriedade no estádio Bezerrão o Bahia de Feira por 3 a 0. Com isso, a equipe chegou a 19 pontos, cinco a mais do que o próprio Brasiliense no Grupo A6.
Por outro lado, quem vem sendo o destaque negativo da competição é o Palmas. Em sete rodadas, o time tocantinense perdeu todas elas com direito ao saldo de -18 acumulado com 19 tentos sofridos e apenas um feito até o momento.
Veja todos os resultados da 7ª Rodada da Série D
Cabofriense 1 x 0 ToledoBangu 1 x 3 FerroviáriaGlobo 1 x 1 CampinenseSantos-AP x Moto ClubGama 3 x 0 Bahia de FeiraJacyobá 2 x 3 Vitória da ConquistaUnião Rondonópolis 2 x 4 AparecidenseMirassol 8 x 0 Nacional-PRSalgueiro 0 x 1 FlorestaAtlético-AC 2 x 2 Fast ClubeCaldense 2 x 0 PalmasAtlético de Alagoinhas 1 x 1 TupynambásJuventude Samas 1 x 1 BaréCaxias 0 x 1 NovorizontinoGuarany-CE 2 x 0 AfogadosCentral 4 x 0 CoruripeReal Noroeste 4 x 1 GoianésiaAltos 2 x 1 SinopFC Cascavel 2 x 0 Portuguesa-RJTubarão 0 x 0 PelotasABC 1 x 0 FreipaulistanoItabaiana 4 x 1 PotiguarAtlético Cajazeiras 1 x 2 América-RNJi-Paraná 0 x 4 GalvezSão Luiz-RS 1 x 1 Marcílio DiasSão Raimundo-RR 0 x 0 Ríver-PIVilhenense 1 x 1 Independente-PASão Caetano 2 x 1 JoinvilleÁguia Negra 3 x 1 Operário-VGBragantino-PA 2 x 1 Rio Branco-ACBrasiliense 1 x 0 Villa Nova-MGGoiânia 1 x 0 Vitória-ES