7ª Rodada da Série D chega ao fim; Confira todos os resultados

Crédito: Divulgação/Gama

Nessa segunda-feira (19) foram concluídos os três jogos que encerraram a sétima rodada do Brasileirão da Série D onde, apesar da vitória do Brasiliense sobre o Villa Nova, a equipe candanga que vem tendo destaque é o arquirrival Gama.

Com a incrível campanha de seis vitórias e apenas um empate, o clube sustentou o posto de melhor campanha na última rodada ao bater com propriedade no estádio Bezerrão o Bahia de Feira por 3 a 0. Com isso, a equipe chegou a 19 pontos, cinco a mais do que o próprio Brasiliense no Grupo A6.

Por outro lado, quem vem sendo o destaque negativo da competição é o Palmas. Em sete rodadas, o time tocantinense perdeu todas elas com direito ao saldo de -18 acumulado com 19 tentos sofridos e apenas um feito até o momento.

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