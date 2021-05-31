4 de Julho-PI x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

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4 de Julho-PI e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (01), às 21h30, no Piauí, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2021. O Tricolor estreia na competição, pois é um dos clubes que veio da Libertadores.

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Já a equipe piauiense eliminou o Confiança, na primeira fase e o Cuiabá, outro time da Série A do Brasileirão, na segunda fase. O jogo de volta entre os piauienses e o São Paulo acontece na próxima terça (08), às 19h, no Morumbi. O São Paulo deve vir para o confronto com uma equipe alternativa, devido a maratona de jogos e também para evitar um desgaste do elenco. Os titulares entraram em campo no último sábado (29), quando empataram sem gols contra o Fluminense, pelo Brasileirão, em casa.

Vale destacar que a equipe tem mais uma viagem nesta semana. Na sexta-feira, o elenco viaja para Goiânia, onde enfrenta o Atlético-GO, no sábado. Com relação a escalação, Crespo deve colocar a mesma equipe que atuou na vitória sobre o Sporting Cristal (PER), por 3 a 0, pela Libertadores.

O 4 de Julho-PI disputou um amistoso contra o Fluminense-PI, no último sábado, que terminou empatado em 1 a 1. O técnico Fernando Tonet usou o jogo para testar opções para o confronto diante do Tricolor do Morumbi. O meia Hiltinho, o lateral Edy, o atacante Esquerdinha e o volante Vitor Recife, titulares, não participaram do amistoso.

4 DE JULHO-PI X SÃO PAULOLocal: Estádio Governador Alberto Tavares Silva (PI)Data/Horário: 01 de junho de 2021 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)Arbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)Assistentes: Vinicius Melo de Lima (RN) e Francisco de Assis da Hora (RN)VAR: Não temOnde acompanhar: SporTV e Tempo Real do LANCE!

4 DE JULHOJaílson; Edy, Caio César, Marcelo e Chico Bahia; Rômulo, Hiltinho, Esquerdinha e Cinelton; Kaká e Eltinho. Técnico: Fernando Tonet.Desfalques: -