33ª contratação do CSA para a temporada, centroavante Nilson é anunciado

Crédito: Atacante é formado na Portuguesa (Divulgação/CSA

O CSA anunciou, nesta quinta-feira (19), mais um reforço para o seu elenco pensando na segunda parte da Série B do Campeonato Brasileiro, o centroavante Nilson. O tempo do acordo entre as partes não foi oficialmente divulgado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAos 30 anos de idade, Nilson acumula passagem por vários clubes no futebol brasileiro (Portuguesa, Vasco, Criciúma, Paraná, Bragantino, Boa Esporte, Icasa, Cianorte, São Bento, Santos, América-MG, Novorizontino, Bangu, Portuguesa-RJ e Inter de Limeira) bem como tem experiência também em clubes do exterior.

Além do Ventforet Kofu-JAP, o avante natural de São Paulo defendeu no estrangeiro o Jorge Wilstermann-BOL e o Hong Kong Pegasus, do país homônimo e onde estava antes de acertar com o Azulão.

O nome de Nilson é o 33º contratado pela diretoria do CSA apenas nesta temporada, demonstrando uma estratégia agressiva e quantitativa implementada por quem cuida do futebol do clube. Tamanha é a rotatividade que alguns desses nomes sequer estão ainda no elenco, casos dos laterais Vitor Costa e Ewerton, do meia Ítalo e do atacante Silvinho.