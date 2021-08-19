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futebol

33ª contratação do CSA para a temporada, centroavante Nilson é anunciado

Jogador com passagem no Brasil por Vasco e Santos teve como última equipe o Hong Kong Pegasus, do futebol asiático...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 17:42
Crédito: Atacante é formado na Portuguesa (Divulgação/CSA
O CSA anunciou, nesta quinta-feira (19), mais um reforço para o seu elenco pensando na segunda parte da Série B do Campeonato Brasileiro, o centroavante Nilson. O tempo do acordo entre as partes não foi oficialmente divulgado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAos 30 anos de idade, Nilson acumula passagem por vários clubes no futebol brasileiro (Portuguesa, Vasco, Criciúma, Paraná, Bragantino, Boa Esporte, Icasa, Cianorte, São Bento, Santos, América-MG, Novorizontino, Bangu, Portuguesa-RJ e Inter de Limeira) bem como tem experiência também em clubes do exterior.
Além do Ventforet Kofu-JAP, o avante natural de São Paulo defendeu no estrangeiro o Jorge Wilstermann-BOL e o Hong Kong Pegasus, do país homônimo e onde estava antes de acertar com o Azulão.
O nome de Nilson é o 33º contratado pela diretoria do CSA apenas nesta temporada, demonstrando uma estratégia agressiva e quantitativa implementada por quem cuida do futebol do clube. Tamanha é a rotatividade que alguns desses nomes sequer estão ainda no elenco, casos dos laterais Vitor Costa e Ewerton, do meia Ítalo e do atacante Silvinho.
Agora, o clube de Maceió aguarda a oficialização dos trâmites burocráticos e a publicação do nome do atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder utilizá-lo, algo que não acontecerá nesta quinta onde o CSA visita o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, às 21h30 (de Brasília).

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