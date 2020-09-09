300 vezes Hernanes! Meio-campista pode atingir marca nesta quarta-feira

Maior ídolo do atual elenco, Hernanes está prestes a completar 300 jogos com a camisa do São Paulo. Caso seja escalado nesta quarta-feira pelo técnico Fernando Diniz, em jogo contra o Bragantino, o meio-campista atingirá a marca dentro de casa, mesmo que sem torcida.
Hernanes iniciou sua carreira profissional no clube, vindo de Cotia, no ano de 2005. Ficou por lá até 2010, tendo atuado em 215 oportunidades e marcado 33 gols. Naquela ocasião, ele foi decisivo nas conquistas dos Brasileiros de 2007 e 2008, únicos títulos que ele detém com a camisa tricolor. Depois, ele foi para a Europa, jogou na Lazio, Internazionale e Juventus, viajando, posteriormente, para a China, onde atuou pelo Hebei Fortune. Em 2017, nova oportunidade de vir para o Brasil. E para o São Paulo, é claro. Fez sua segunda passagem pelo clube em empréstimo de um ano, com 19 jogos, nove gols e três assistências na conta. Muitos torcedores são gratos ao Profeta não só pelos títulos, mas por essa “ajudinha”, afinal, foi determinante para uma série de triunfos do time, que se livrou do rebaixamento.
Em dezembro de 2018, por fim, ele retornou em definitivo para sua terceira e atual passagem. São 56 jogos e sete gols marcados, o último deles diante do rival Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 30 de agosto.
Nesta quarta-feira, ele poderá chegar à marca de 300 jogos vestindo a camisa do São Paulo, somando todas as passagens, caso seja escalado pelo técnico Fernando Diniz. O jogo será contra o Red Bull Bragantino, às 19h15, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e será no estádio do Morumbi, a casa tricolor. E a casa de Hernanes.