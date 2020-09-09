300 vezes Hernanes! Meio-campista pode atingir marca nesta quarta-feira

Hernanes iniciou sua carreira profissional no clube, vindo de Cotia, no ano de 2005. Ficou por lá até 2010, tendo atuado em 215 oportunidades e marcado 33 gols. Naquela ocasião, ele foi decisivo nas conquistas dos Brasileiros de 2007 e 2008, únicos títulos que ele detém com a camisa tricolor. Depois, ele foi para a Europa, jogou na Lazio, Internazionale e Juventus, viajando, posteriormente, para a China, onde atuou pelo Hebei Fortune. Em 2017, nova oportunidade de vir para o Brasil. E para o São Paulo, é claro. Fez sua segunda passagem pelo clube em empréstimo de um ano, com 19 jogos, nove gols e três assistências na conta. Muitos torcedores são gratos ao Profeta não só pelos títulos, mas por essa “ajudinha”, afinal, foi determinante para uma série de triunfos do time, que se livrou do rebaixamento.