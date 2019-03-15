232 clubes europeus descartam participação em novo Mundial de Clubes

Nesta sexta-feira, o Conselho da Fifa aprovou uma importante mudança no formato do Mundial de Clubes. O torneio passará a ser disputado de quatro em quatro anos e com 24 clubes. Entretanto, de acordo com o diário espanhol 'MARCA', os clubes europeus não irão participar da competição.

Troféu do Mundial de Clubes da FIFA Crédito: Divulgação

A primeira edição será organizada em junho e julho de 2021, em local a ser definido, ocupando a janela deixada pela Copa das Confederações no calendário mundial.

Segundo as informações do jornal, a Associação Europeia de Clubes (ECA) enviou uma carta para a Uefa para informar que nenhum de seus 232 clubes estão dispostos a fazer parte da competição aprovada pela Fifa.

A carta enviada a maior entidade do futebol europeu foi assinada por presidentes e vice-presidentes dos clubes, incluindo os gigantes Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Paris Saint-Germain e Manchester United.

- Estamos firmemente contra qualquer aprovação potencial de um Mundial de Clubes reformulado neste momento e confirmamos que nenhum clube da ECA participaria de tal competição - diz o texto enviado à Uefa, segundo o jornal.