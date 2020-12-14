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19ª rodada do Espanhol é antecipada para Real Madrid e Barcelona por conta da Supercopa da Espanha

Competição que antes era apenas entre os campeões nacionais agora contempla na disputa os vice-campeões. Torneio acontecerá em janeiro, na região da Andaluzia...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 19:39

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 19:39

Crédito: AFP
Campeão e vice do Campeonato Espanhol na temporada passada, Real Madrid e Barcelona tiveram uma rodada da competição antecipada por conta da Supercopa da Espanha. As duas equipes entram em campo neste meio de semana pela 19ª jornada do torneio contra Athletic Bilbao e Real Sociedad, respectivamente.
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Com a mudança de regulamento da Supercopa da Espanha, agora os vice-campeões nacionais (Campeonato Espanhol e Copa do Rei) também disputam o torneio. Com isso, o Barcelona pode erguer o troféu. Em relação à Copa do Rei, que ainda não teve a final realizada, Athletic Bilbao e Real Sociedad fazem a decisão. Os clubes aguardam a liberação de público para fazerem a finalíssima.
A disputa da Supercopa da Espanha está marcada para janeiro e acontecerá na região da Andaluzia. A princípio, os jogos seriam disputados em Jidá, na Arábia Saudita, por conta de um contrato firmado pela federação espanhola de futebol. No entanto, diante da Covid-19, os organizadores locais propuseram a mudança.

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