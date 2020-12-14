19ª rodada do Espanhol é antecipada para Real Madrid e Barcelona por conta da Supercopa da Espanha

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Campeão e vice do Campeonato Espanhol na temporada passada, Real Madrid e Barcelona tiveram uma rodada da competição antecipada por conta da Supercopa da Espanha. As duas equipes entram em campo neste meio de semana pela 19ª jornada do torneio contra Athletic Bilbao e Real Sociedad, respectivamente.

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Com a mudança de regulamento da Supercopa da Espanha, agora os vice-campeões nacionais (Campeonato Espanhol e Copa do Rei) também disputam o torneio. Com isso, o Barcelona pode erguer o troféu. Em relação à Copa do Rei, que ainda não teve a final realizada, Athletic Bilbao e Real Sociedad fazem a decisão. Os clubes aguardam a liberação de público para fazerem a finalíssima.