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19 pessoas têm alta, mas sete ainda seguem hospitalizadas após briga no México, diz governo de Querétaro

Secretária Guadalupe Murguía diz que maioria já foi para casa, mas cita que alguns estão em estado grave. Governador Mauricio Kuri nega que tenha havido mortes até o momento...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 19:37

Publicado em 07 de Março de 2022 às 19:37

O governo de Querétaro se manifestou nesta segunda-feira sobre o estado de saúde das 26 pessoas que foram internadas após a batalha campal no duelo entre Querétaro e Atlas, no último sábado, pelo Campeonato Mexicano. Segundo a secretária de governo Guadalupe Murguía, 19 pessoas tiveram alta.
Em entrevista à "Imagen Radio", Murguía confirmou ainda que sete pessoas seguem hospitalizadas, sendo quatro delas com traumatismo cranioencefálico. O estado de um torcedor é considerado muito delicado, de acordo com a fonte do governo.
- Como dizem que não é verdade, que estamos escondendo os mortos? O que eu ganho? Isso me enche de indignação e raiva. O que eu falei é sério. Nós vamos atrás dos agressores - disse Mauricio Kuri em entrevista ao canal mexicano "Televisa".
+ Coutinho brilha, Evanilson joga muito, Galhardo marca… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
O governador de Querétaro também anunciou a suspensão do Grupo de Seguridad Élite K9, empresa privada contratada para garantir a segurança no Estádio La Corregidora. Especula-se que os agentes teriam aberto os portões para que torcedores do time da casa invadissem o setor visitante. Cinco funcionários já foram afastados.

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