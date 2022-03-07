19 pessoas têm alta, mas sete ainda seguem hospitalizadas após briga no México, diz governo de Querétaro

O governo de Querétaro se manifestou nesta segunda-feira sobre o estado de saúde das 26 pessoas que foram internadas após a batalha campal no duelo entre Querétaro e Atlas, no último sábado, pelo Campeonato Mexicano. Segundo a secretária de governo Guadalupe Murguía, 19 pessoas tiveram alta.

Em entrevista à "Imagen Radio", Murguía confirmou ainda que sete pessoas seguem hospitalizadas, sendo quatro delas com traumatismo cranioencefálico. O estado de um torcedor é considerado muito delicado, de acordo com a fonte do governo.

- Como dizem que não é verdade, que estamos escondendo os mortos? O que eu ganho? Isso me enche de indignação e raiva. O que eu falei é sério. Nós vamos atrás dos agressores - disse Mauricio Kuri em entrevista ao canal mexicano "Televisa".

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