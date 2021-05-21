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futebol

100% no Tricolor! Veja os números de Tiago Nunes no comando do Grêmio

Comandante dirigiu o time nos últimos oito jogos e venceu todos...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 09:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 09:40
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio de Tiago Nunes está irresistível. Sem contar com os principais nomes da equipe, o Tricolor voltou a massacrar o Aragua. Desta vez, o placar foi de 6 a 2, pela Copa Sul-Americana.
+ River venceu com volante no gol: relembre 15 times que sofreram com desfalques pela Covid-19
Mais que garantido nas oitavas de final, agora a chave muda para o duelo mais decisivo do semestre, quando o Tricolor busca o tetracampeonato estadual.
100% de aproveitamento
Outro ponto que desperta o otimismo no torcedor por mais um título estadual é o retrospecto de Tiago Nunes, que venceu os oito jogos pelo clube.
Confira os números:
8 jogos8 vitórias28 gols marcados8 gols sofridos

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