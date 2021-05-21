100% no Tricolor! Veja os números de Tiago Nunes no comando do Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio de Tiago Nunes está irresistível. Sem contar com os principais nomes da equipe, o Tricolor voltou a massacrar o Aragua. Desta vez, o placar foi de 6 a 2, pela Copa Sul-Americana.

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Mais que garantido nas oitavas de final, agora a chave muda para o duelo mais decisivo do semestre, quando o Tricolor busca o tetracampeonato estadual.

100% de aproveitamento

Outro ponto que desperta o otimismo no torcedor por mais um título estadual é o retrospecto de Tiago Nunes, que venceu os oito jogos pelo clube.

Confira os números: