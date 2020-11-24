100% na Champions, Liverpool recebe o Atalanta e pode se classificar às oitavas de forma antecipada

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Após vir de uma vitória por 5 a 0 sobre a Atalanta na Liga dos Campeões, o Liverpool recebe a mesma equipe italiana em casa, nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília). A vitória dos Reds vale uma classificação antecipada para as oitavas de final.

VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESA partida será difícil para a Atalanta. Pela frente, terá um Liverpool que não perde em casa há 64 jogos. São cerca de três anos e meio sem ser derrotado em Anfield. Além disso, a equipe de Bérgamo perdeu a partida de ida por 5 a 0.

O Liverpool busca uma classificação antecipada. Líder e 100% na Champions, os Reds somam nove pontos contra quatro dos italianos. O Ajax, que tem a mesma pontuação da Atalanta, recebe o Midtjylland, que ainda não pontuou.

Para a partida, os Reds terão o retorno de seu principal jogador. Mohamed Salah está recuperado de Covid-19 e será relacionado para a partida.