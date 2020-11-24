Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 100% na Champions, Liverpool recebe o Atalanta e pode se classificar às oitavas de forma antecipada
futebol

100% na Champions, Liverpool recebe o Atalanta e pode se classificar às oitavas de forma antecipada

Em caso de vitória, Reds já estarão na próxima fase da competição. Equipe
italiana tenta uma vitória para se manter viva na disputa por uma vaga...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2020 às 17:36

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 17:36

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Após vir de uma vitória por 5 a 0 sobre a Atalanta na Liga dos Campeões, o Liverpool recebe a mesma equipe italiana em casa, nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília). A vitória dos Reds vale uma classificação antecipada para as oitavas de final.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESA partida será difícil para a Atalanta. Pela frente, terá um Liverpool que não perde em casa há 64 jogos. São cerca de três anos e meio sem ser derrotado em Anfield. Além disso, a equipe de Bérgamo perdeu a partida de ida por 5 a 0.
O Liverpool busca uma classificação antecipada. Líder e 100% na Champions, os Reds somam nove pontos contra quatro dos italianos. O Ajax, que tem a mesma pontuação da Atalanta, recebe o Midtjylland, que ainda não pontuou.
Para a partida, os Reds terão o retorno de seu principal jogador. Mohamed Salah está recuperado de Covid-19 e será relacionado para a partida.
- A noite em Atalanta foi realmente especial. Jogamos excepcionalmente bem e praticamente (fizemos) tudo certo no momento certo, da maneira certa. Tantas coisas aconteceram que ganhamos aquele jogo da maneira como o ganhamos. Mas sabemos que este jogo não tem nada a ver com o jogo de amanhã à noite. Isso significa que temos que estar prontos novamente. A Atalanta é uma equipa de ponta e com uma forma especial de jogar. Na Itália estivemos muito bem e temos de voltar a estarmos bem, caso contrário teremos problemas enormes. Espero problemas, para ser sincero, no jogo porque é sempre assim. Mas tentamos trabalhar em soluções para os problemas potenciais no curto espaço de tempo que temos em nossas mãos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados