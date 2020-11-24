100% na Champions, Liverpool recebe o Atalanta e pode se classificar às oitavas de forma antecipada

Após vir de uma vitória por 5 a 0 sobre a Atalanta na Liga dos Campeões, o Liverpool recebe a mesma equipe italiana em casa, nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília). A vitória dos Reds vale uma classificação antecipada para as oitavas de final.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESA partida será difícil para a Atalanta. Pela frente, terá um Liverpool que não perde em casa há 64 jogos. São cerca de três anos e meio sem ser derrotado em Anfield. Além disso, a equipe de Bérgamo perdeu a partida de ida por 5 a 0.
O Liverpool busca uma classificação antecipada. Líder e 100% na Champions, os Reds somam nove pontos contra quatro dos italianos. O Ajax, que tem a mesma pontuação da Atalanta, recebe o Midtjylland, que ainda não pontuou.
Para a partida, os Reds terão o retorno de seu principal jogador. Mohamed Salah está recuperado de Covid-19 e será relacionado para a partida.
- A noite em Atalanta foi realmente especial. Jogamos excepcionalmente bem e praticamente (fizemos) tudo certo no momento certo, da maneira certa. Tantas coisas aconteceram que ganhamos aquele jogo da maneira como o ganhamos. Mas sabemos que este jogo não tem nada a ver com o jogo de amanhã à noite. Isso significa que temos que estar prontos novamente. A Atalanta é uma equipa de ponta e com uma forma especial de jogar. Na Itália estivemos muito bem e temos de voltar a estarmos bem, caso contrário teremos problemas enormes. Espero problemas, para ser sincero, no jogo porque é sempre assim. Mas tentamos trabalhar em soluções para os problemas potenciais no curto espaço de tempo que temos em nossas mãos.