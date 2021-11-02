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futebol

100 jogos, final e título: Matheus Castro tem semana incrível no Japão

Brasileiro marcou o nome na história do Nagoya Grampus
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LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 11:02

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 11:02

Crédito: Matheus Castro teve semana inesquecível com o Nagoya Grampus (Divulgação
Em sua terceira temporada com o Nagoya Grampus, Mateus Castro, de 27 anos, completou na última semana a marca de 100 jogos pelo clube, e para coroar o feito, conquistou a Copa da Liga Japonesa no último sábado, ao derrotar o Cerezo Osaka por 2 a 0 na final.- Momento incrível. Sinto que de alguma forma meu nome estará para sempre marcado na história do Nagoya Grampus, e isso me deixa extremamente contente - disse Mateus, que não conteve a emoção ao falar da semana vivida:
- Passei por muita coisa na vida, tive que superar muitas dificuldades para chegar onde cheguei. Me sinto merecedor de tudo isso que estou vivendo, e vou batalhar para que eu siga assim, sempre buscando o melhor para mim, para minha família e para as cores do clube que eu defendo - finalizou o camisa 16.
A equipe do brasileiro retorna aos gramados nesta quarta-feira pelo Campeonato Japonês. O Nagoya Grampus ocupa a 4ª colocação e busca alcançar o G-3 e buscar uma vaga na próxima Champions League da Ásia.

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