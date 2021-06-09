futebol

100 jogos e hat-trick: Pablo tem noite histórica com a camisa do São Paulo

Atacante chegou aos 100 jogos com a camisa do Tricolor e de quebra, marcou três vezes na goleada sobre o 4 de Julho, por 9 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil...
LanceNet

09 jun 2021 às 10:00

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 10:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O dia oito de junho de 2021 vai ficar para sempre guardado na memória do atacante Pablo. Desde 2019 no São Paulo, o camisa nove completou 100 jogos com a camisa do Tricolor na goleada sobre o 4 de Julho por 9 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil.
Além de atingir a expressiva marca, o jogador marcou três gols na partida, algo quer não acontecia no São Paulo desde o hat-trick de Cícero, em 2017, contra o PSTC também pela Copa do Brasil. Depois da partida, Pablo falou sobre a sua atuação e os três gols marcados no mesmo jogo.
TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui - Muito feliz com os 100 jogos, completar 100 jogos em uma equipe tão grande como o São Paulo não é fácil, temos muitos jogadores que estão atingindo essa marca, isso mostra o trabalho perfeito que o clube faz, dando sequência aos jogadores. Estou contente com a vitória, com os três gols, primeira vez na carreira que acontece isso - comemorou o atacante.
No entanto, Pablo esqueceu de levar a bola do jogo para casa, algo que os atletas que marcam três gols costumam fazer. O jogador brincou com o esquecimento e fez questão de elogiar os seus companheiros de equipe. - Esqueci de pegar a bola, mas vou pegar depois e fazer meus companheiros assinarem, porque, apesar dos meus três gols, a equipe jogou muito bem. Fiz três gols hoje, mas muitos jogadores marcaram ao longo da temporada. Isso mostra que todos estão empenhados pra se dedicar e trabalhar de forma positiva para o São Paulo - finalizou.
Pablo é o artilheiro da equipe na temporada, com nove gols marcados. Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Brasileirão. No próximo domingo (13), o Tricolor enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 16h.

