1ª Copa Federal reúne adolescentes em campeonato de futebol na Pedra da Cebola

Jovens atletas do Capixaba Instituto Social, equipe da Associação Colega Federal Crédito: Redes Sociais/Capixaba Instituto Social

A Associação Colega Federal, formada por policiais federais do Espírito Santo , se prepara para a realização da 1ª Copa Federal, um campeonato de futebol destinado a crianças de áreas periféricas de Vitória. A competição ocorre neste sábado (14), de 13h às 17h, no Parque Pedra da Cebola.

A Copa Federal irá reunir cerca de três times, que fazem parte do Capixaba Instituto Social, nome dado ao time da Associação Colega Federal. Estarão presentes jovens do sub-15 e sub-17.

Além de proporcionar diversão para a garotada, a ONG irá distribuir cestas básicas para as famílias dos inscritos na Copa Federal e também encaminhará jovens para o projeto Menor Aprendiz. Eles atendem diversas crianças, de diferentes locais: Morro do Quadro, Ilha do príncipe, Santo Antônio, Bela Vista, Vila Palestina, entre outras.

Segundo o presidente da Associação, Fabricio Sabaini, os policiais viram a necessidade de intervir nessas áreas por conta da forte presença da violência. Com isso, viram que, através do esporte, era possível chamar a atenção das crianças. Sobre o objetivo da Associação Colega Federal, ele comenta: "Moldar o caráter do jovem, levar para o caminho correto".

O projeto nasceu em 2017, através de um projeto-piloto, e em 2018, começou a dar os primeiros passos. Atualmente, trabalham com crianças das categorias sub-15 e sub-17. Apesar disso, deixam as portas abertas para os mais velhos que já passaram por lá.