Vitória terá equipe modificada em campo mais uma vez

Gilberto Pereira, técnico do Vitória, muda escalação do time por necessidade Crédito: Vitor Nicchio/ Vitória F.C.

Os desfalques são uma constante no Vitória na Série D do Campeonato Brasileiro . Para o próximo confronto contra o União Rondonópolis, válido pela 12ª rodada, que acontece nesta sexta-feira (13) às 15h, o Alvianil não contará com Emerson, suspenso por cartão vermelho, além de Thiago Ramos que teve lesão no último jogo. Novamente, o time terá alterações na escalação por necessidade. O clube já chegou a ter mais de dez atletas ausentes, por lesão ou Covid-19, durante o torneio.

O técnico Gilberto Pereira disse que a rotineira troca de escalação é um problema para o entrosamento do time. A dificuldade é que você tem que mudar a equipe uma ou duas vezes e essa mexida desestrutura essa repetição (de escalação) que traz uma qualificação melhor do elenco, comenta.

JOGADORES DE VOLTA, ENTRE ELES, O ARTILHEIRO

A boa notícia é a volta do artilheiro do Vitória na competição, Toni Galego. O técnico informou que pretende trabalhar a volta do jogador aos poucos, começando pelo banco de reservas. Se houver a necessidade, ele pode entrar no jogo, diz. Toni Galego, que está parado há 1 mês com sobrecarga na coxa direita, tem 4 gols no campeonato.

Nos últimos dias alguns jogadores estão voltando e outros sentindo menos dores, o que aumenta a esperança de que o clube possa jogar com um time completo na reta final da fase de grupos da Série D. O treinador afirma que a volta dos jogadores é importante para a sequência das competições, tanto na reta final de Série D, quanto para fase mata-mata do Campeonato Capixaba.

ESCALAÇÃO

O técnico Gilberto Pereira deve escalar a seguinte equipe apara o jogo desta sexta: Paulo Henrique; Cássio, Ferrugem, Lucas Barboza e Geisandro; Jeferson, João Denoni, Edinho e Anderson Silva; Vitinho e Anderson Magrão