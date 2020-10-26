Vitória perde para o Águia Negra e classificação vira sonho distante

Vitória perdeu mais uma na Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Reprodução/Mycujoo

A crise do Vitoria segue sem fim na Série D do Campeonato Brasileiro. O Alvianil de Bento Ferreira perdeu por 2 a 1 para o Águia Negra na noite deste domingo (25), no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante. O clube capixaba acumulou a sétima derrota em nove jogos na competição e permanece na lanterna do Grupo A-5 com seis pontos, a sete de diferença para o G-4. Com 13 pontos, o time sul-matogrossense alcançou a quarta colocação.

O Vitória volta a campo no próximo sábado (31), quando recebe o Real Noroeste no Estádio Salvador Costa, às 15h. No mesmo dia, o Águia Negra entra em campo contra a Aparecidense às 19h, em jogo marcado para o Ninho da Águia.

O JOGO

Jogando em casa, o Águia Negra não encontrou nenhuma dificuldade para abrir 2 a 0 no placar, no primeiro tempo. Logo com cinco minutos, Gugu colocou o time do Mato Grosso do Sul na frente, após uma sucessão de falhas da defesa do Vitória. Vinícius fez o segundo em um lindo chute no ângulo e poderia ter feito o terceiro se não tivesse desperdiçado um pênalti cobrado para fora.