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Duelo capixaba

Vitória com espírito de decisão para enfrentar o Real Noroeste na Série D

Alvianil de Bento Ferreira precisa sair de campo com os três pontos neste sábado (31) para manter vivo o sonho da classificação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 18:30

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 18:30

Charles de Almeida já teve seu primeiro contato com o elenco alvianil
Charles de Almeida sabe que seu time precisa vencer desesperadamente na Série D Crédito: Vitor Nicchio Casotti /Vitória F.C.
O confronto capixaba entre Vitória e Real Noroeste, marcado para este sábado (31), abrirá a 10ª Rodada do Grupo A-5 da Série D do Campeonato Brasileiro e elementos não faltam para tornar a partida eletrizante. Sonhando com a classificação, as equipes vivem situações distintas na tabela. Enquanto o Vitória vem de uma sequência de duas derrotas e é o lanterna da chave com 6 pontos conquistados, o Real Noroeste empatou as duas últimas partidas e ocupa a terceira colocação, com 15 pontos. Se vencer, o Alvianil pode chegar até à sexta colocação, dependendo dos resultados da rodada. Já o time merengue pode alcançar à liderança, se contar com tropeços de Aparecidense e Goianésia.
Para Charles de Almeida, técnico do Vitória, o time deve jogar como se fosse uma partida decisiva. A qualquer mínima chance de classificação, o Vitória vai correr atrás. Os atletas sabem da possibilidade matemática e estamos com a cabeça voltada para manter a concentração ao máximo, pontuou.

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Diante da ausência de jogadores como Ferrugem e João Denoni, o treinador destacou que não tem tido muitas possibilidades de repetir a equipe. Em função das lesões, da Covid-19 e de atletas que estão chegando agora, o Vitória tem que lançar mão do que tem e jogar para ganhar, mesmo sabendo das dificuldades, completou.
A bola rola para Vitória e Real Noroeste no estádio Salvador Costa, às 15h. Na próxima rodada, as equipes têm pela frente respectivamente Operário VG e União Rondonópolis, jogos que acontecem no sábado (07).
* Maiara Dal Bosco é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pelo editor Filipe Souza.

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