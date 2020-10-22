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Três dias após perder para o Goiânia, Vitória espera dar o troco no rival

Com cinco derrotas em sete jogos na Série D e na lanterna do Grupo A-5, Vitória volta a enfrentar o Goiânia, agora no Salvador Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 07:00

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 07:00

Em casa, time de Charles de Almeida tem a oportunidade de mudar o rumo do Vitória na Série D
Em casa, time de Charles de Almeida tem a oportunidade de mudar o rumo do Vitória na Série D Crédito: Vitor Nicchio / Vitória F.C.
Na lanterna do Grupo A-5 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Goiânia nesta quinta-feira (22), às 15h, no Estádio Salvador Costa, em busca de se aproximar da zona de classificação para a segunda fase da competição nacional.
O treinador Charles de Almeida defende que a equipe tenha um padrão na escalação para que os resultados comecem a melhorar. Nos últimos dois jogos na Série D, o técnico conseguiu repetir a escalação do time. Apesar disso, o comandante admite que os desfalques têm atrapalhado o planejamento do grupo.

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"O objetivo é criar um padrão, uma formação que a gente possa repetir. Infelizmente, com atletas lesionados, pendurados ou com Covid-19, a gente não tá conseguindo manter essa mesma equipe."
Com seis pontos, cinco derrotas em sete jogos e amargando a última posição do Grupo A-5, o Vitória vai tentar, contra o Goiânia, quarto colocado, voltar a ter esperanças de classificação na Série D. O fato de ter enfrentado o mesmo adversário na última segunda-feira (19) não parece interferir no trabalho de Charles, que garante que o jogo será diferente.
"A gente precisa ganhar em casa, vamos entrar de uma forma mais ofensiva em relação ao último jogo. É muito dinâmico, muda o posicionamento. Não quer dizer que, por ter jogado contra eles há pouco tempo, a gente saiba o comportamento que eles vão ter aqui. Cada jogo é um jogo", afirmou o comandante alvianil.
A repetição da escalação do Vitória, algo que vinha sendo uma meta de Charles de Almeida, não poderá acontecer no jogo contra o Goiânia. O treinador não poderá, mais uma vez, contar com o lateral-direito Grafite. No jogo passado, o escolhido da posição foi Barbosa. Cássio retorna ao time.
"Eu não gosto de improvisações. Barbosa não comprometeu em momento nenhum, ajudou muito. O Cássio vai iniciar o jogo, está retornando e é jogador de origem da posição."
* Rafael Carelli é aluno do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pelo editor Filipe Souza.

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