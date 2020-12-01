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Futebol Capixaba

Toni Galego quer Vitória ligado contra o Estrela: 'Precisamos impor nosso ritmo'

Após dar adeus à Série D do Campeonato Brasileiro, Alvianil ainda precisa reverter desvantagem para avançar no Capixabão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 20:20

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 20:20

Toni Galego está confiante em uma vitória sobre o Estrela
Toni Galego está confiante em uma vitória sobre o Estrela Crédito: Vitor Nicchio / Vitória F.C
Após ter dado adeus ao sonho do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Vitória tem pela frente nesta quarta-feira (02), jogo decisivo no Capixabão 2020. No Salvador Costa, o Alvianil receberá o Estrela do Norte, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Para avançar no Estadual, o dono da casa precisa reverter o placar do primeiro jogo, ocasião em que o time alvinegro venceu por 1 a 0.
Para o jogador Toni Galego, que teve o contrato renovado pelo clube por mais um mês, a equipe vai para o confronto encarando o jogo como uma final. Saímos atrás no resultado, e agora, jogando dentro de casa, precisamos impor nosso ritmo e procurar o gol o tempo todo. A equipe está consciente de que precisa fazer gols, pontuou.

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O atleta revelou também que o grupo está focado em busca do objetivo. Nossa preparação tem sido muito boa. Estamos focados e sabemos que precisamos fazer uma partida melhor do que fizemos no primeiro jogo, afirmou Galego.
Com contrato renovado visando o final do estadual, que foi paralisado em março por conta da pandemia e retornou em novembro, o atleta afirmou se sentir feliz com a renovação. A sensação de permanecer no Vitória é a melhor possível. Me adaptei muito bem aqui, me sinto em casa. Não vai faltar vontade, nem raça. Cada jogo que eu fizer no Vitória vai ser como se fosse o último da minha vida., finalizou.

CAPIXABÃO

Vitória e Estrela do Norte entram em campo nesta quarta-feira, às 18h30. Quem avançar à semifinal, enfrentará o Rio Branco na próxima fase. 
*Maiara Dal Bosco é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pelo editor Filipe Souza.

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