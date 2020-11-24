Serra preparado para surpreender o Real Noroeste no Capixabão

Serra volta a campo nesta terça-feira (24) pelo Capixabão Crédito: Serra/Divulgação

Sem jogar uma competição oficial desde março, com a interrupção do Campeonato Capixaba por conta da pandemia da Covid-19, o Serra volta a campo na noite desta terça-feira (24). O Tricolor encara o Real Noroeste em partida válida pela ida das quartas de final da competição. Técnico do time serrano, Cleiton Marcelino acredita na vitória.

"Sabemos do favoritismo do nosso adversário, que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e, portanto, em atividade há um tempo bem maior, mas entendemos que no nosso campo temos muita condição de vitória e podemos reverter esse favoritismo.

Marcelino explica que a pré-temporada do tricolor serrano começou depois das outras equipes, mas acredita que o trabalho feito com os atletas está alcançando um bom resultado. Tivemos aproximadamente 20 dias de preparação. Ainda assim, a resposta tem sido positiva: os atletas compraram a nossa ideia e estão evoluindo bem, tanto no condicionamento físico, quanto na parte tática, afirma o técnico.

Apesar do time vir de uma derrota e um empate em jogos-treinos, Marcelino entende que o placar faz parte do processo. No primeiro jogo contra o Desportiva Ferroviária, era preciso rodar todo o elenco. No segundo, diante do Rio Branco, apesar de não ter tido gol, foi um jogo bonito de se ver. A equipe evoluiu bastante, e estamos com expectativa para o jogo de amanhã.

DESFALQUES

O Serra tem dois jogadores afastados por Covid-19, Emerson Balotelli, Ruan, e ainda o zagueiro Alex Augusto, que está lesionado. Apesar de não serem titulares, reduzem as as opções. Um ponto positivo é o retorno do Joaquim, recuperado de lesão.