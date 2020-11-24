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Futebol Capixaba

Serra preparado para surpreender o Real Noroeste no Capixabão

Tricolor encara rival que está em atividade desde o mês de setembro, mas acredita que pode conquistar a classificação

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 14:00
Serra volta a campo nesta terça-feira (24) pelo Capixabão
Serra volta a campo nesta terça-feira (24) pelo Capixabão Crédito: Serra/Divulgação
Sem jogar uma competição oficial desde março, com a interrupção do Campeonato Capixaba por conta da pandemia da Covid-19, o Serra volta a campo na noite desta terça-feira (24). O Tricolor encara o Real Noroeste em partida válida pela ida das quartas de final da competição. Técnico do time serrano, Cleiton Marcelino acredita na vitória.
"Sabemos do favoritismo do nosso adversário, que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e, portanto, em atividade há um tempo bem maior, mas entendemos que no nosso campo temos muita condição de vitória e podemos reverter esse favoritismo.

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Marcelino explica que a pré-temporada do tricolor serrano começou depois das outras equipes, mas acredita que o trabalho feito com os atletas está alcançando um bom resultado. Tivemos aproximadamente 20 dias de preparação. Ainda assim, a resposta tem sido positiva: os atletas compraram a nossa ideia e estão evoluindo bem, tanto no condicionamento físico, quanto na parte tática, afirma o técnico.
Apesar do time vir de uma derrota e um empate em jogos-treinos, Marcelino entende que o placar faz parte do processo. No primeiro jogo contra o Desportiva Ferroviária, era preciso rodar todo o elenco. No segundo, diante do Rio Branco, apesar de não ter tido gol, foi um jogo bonito de se ver. A equipe evoluiu bastante, e estamos com expectativa para o jogo de amanhã.

DESFALQUES

O Serra tem dois jogadores afastados por Covid-19, Emerson Balotelli, Ruan, e ainda o zagueiro Alex Augusto, que está lesionado. Apesar de não serem titulares, reduzem as as opções. Um ponto positivo é o retorno do Joaquim, recuperado de lesão.
*Karolyne Bertodo é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pelo editor Filipe Souza.

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