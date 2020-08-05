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Futebol Capixaba

Real Noroeste confirma chegada de goleiro para a Série D do Brasileiro

Zé Augusto já está treinando com o elenco desde o mês de julho, o arqueiro estava no Comercial-MS
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 18:44

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 18:44

Zé Augusto postou nas redes sociais uma foto no time capixaba Crédito: Acervo Pessoal
O Real Noroeste foi buscar no Mato Grosso do Sul, Estado do Aquidauanense seu adversário na Série D do Campeonato Brasileiro, um dos seus goleiros para a competição nacional. O presidente do clube, Fláris Olímpio da Rocha, confirmou que Zé Augusto já está treinando com o elenco desde o mês de julho. No primeiro semestre de 2020, o arqueiro defendeu o Comercial-MS.
Além do time de Campo Grande, o arqueiro de 27 anos acumula passagens por outras equipes do Mato Grosso do Sul e pelo futebol da Bahia e Mato Grosso. Em suas redes sociais, o atleta publicou uma imagem dos primeiros dias de treinamento na equipe capixaba.
O atleta pode ser o substituto de André Stov. Durante a pausa das competições, em função da pandemia do novo coronavírus, o Real perdeu o goleiro. Stov não teve seu contrato renovado com o time merengue.

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CLUBE ESPERA REGULARIZAR NOVOS REFORÇOS 

A reportagem apurou com o presidente do clube, Fláris Olímpio da Rocha, que além do goleiro Zé Luiz, novos atletas já estão treinando com o elenco em Águia Branca.  "Estamos com alguns jogadores trabalhando com o nosso elenco, mas eles ainda precisam de ter a documentação regularizada para serem confirmados como atletas do Real Noroeste", disse o presidente.

SÉRIE D

O Real Noroeste inicia a Série D do Campeonato Brasileiro na fase preliminar, onde enfrenta o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul. O jogo de ida acontece no dia 5 de setembro, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. A volta será no dia 12 ou 13 do mesmo mês, no Mato Grosso do Sul.
De acordo com o regulamento da competição, em caso de igualdade na soma dos resultados das duas partidas, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis.

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