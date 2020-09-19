Real Noroeste bate o Goiânia em sua estreia na fase de grupos da Série D

Igor Santos marcou o segundo gol do Real Noroeste Crédito: Itamar Júnior/ Real Noroeste

O Real Noroeste começou bem sua jornada na fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D , neste sábado (19). A equipe derrotou o Goiânia por 2 a 1, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca e conquistou os primeiros três pontos na competição.

Aloísio e Igor Santos marcaram no primeiro tempo para os capixabas. Du Gaia descontou para os visitantes na etapa final. Agora, pela Série D, as equipes voltam a jogar no próximo sábado. Fora de casa, o Real Noroeste enfrenta Águia Negra-MS. Já o Goiânia faz sua estreia em casa diante do União Rondonópolis-MT.

O JOGO

Real Noroeste abriu vantagem no primeiro tempo Crédito: Itamar Júnior/ Real Noroeste

O Real Noroeste começou bem na partida. Aos 16 minutos, Aloísio chutou firme de fora da área e viu a bola morreu no fundo da rede. Aos 37 minutos, o Real ampliou. Aloísio carregou a bola do meio de campo, fez boa jogada, entrou na área e tocou para Igor Santos, que livre chutou firme para o gol. Real Noroeste 2 a 1.

No segundo tempo, o Real Noroeste não voltou bem e viu o adversário dominar completamente a partida. As coisas pioraram quando o zagueiro Matheus Castelo foi expulso. o jogador fez falta feia no meio-campo.

Real Noroeste garantiu os primeiros três pontos na competição Crédito: Itamar Júnior/ Real Noroeste

Depois de muita pressão e com um jogador a mais, os visitantes fizeram o seu primeiro gol. Aos 29 minutos, após confusão na área, bate e rebate, a bola sobrou para Du Gaia que finalizou para marcar o primeiro do Galo. Real 2 a 1.