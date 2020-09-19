Real Noroeste bate o Goiânia em sua estreia na fase de grupos da Série D

O Real Noroeste começou bem sua jornada na fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D, neste sábado (19). A equipe derrotou o Goiânia por 2 a 1, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca e conquistou os primeiros três pontos na competição.
Aloísio e Igor Santos marcaram no primeiro tempo para os capixabas. Du Gaia descontou para os visitantes na etapa final. Agora, pela Série D, as equipes voltam a jogar no próximo sábado. Fora de casa, o Real Noroeste enfrenta Águia Negra-MS. Já o Goiânia faz sua estreia em casa diante do União Rondonópolis-MT.
O JOGO
O Real Noroeste começou bem na partida. Aos 16 minutos, Aloísio chutou firme de fora da área e viu a bola morreu no fundo da rede. Aos 37 minutos, o Real ampliou. Aloísio carregou a bola do meio de campo, fez boa jogada, entrou na área e tocou para Igor Santos, que livre chutou firme para o gol. Real Noroeste 2 a 1.
No segundo tempo, o Real Noroeste não voltou bem e viu o adversário dominar completamente a partida. As coisas pioraram quando o zagueiro Matheus Castelo foi expulso. o jogador fez falta feia no meio-campo.
Depois de muita pressão e com um jogador a mais, os visitantes fizeram o seu primeiro gol. Aos 29 minutos, após confusão na área, bate e rebate, a bola sobrou para Du Gaia que finalizou para marcar o primeiro do Galo. Real 2 a 1.
Ainda melhor na partida, o Goiânia também teve um jogador expulso. Miguel fez falta duríssima, tomou o segundo cartão amarelo e foi embora mais cedo. Os visitantes seguiram dominando as ações mas não tiveram forças para buscar o empate e a vitória ficou com o Real Noroeste, 2 a 1.