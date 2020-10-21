João Denoni mira a reabilitação do Vitória: 'Não podemos mais falhar'

João Denoni, volante do Vitória Crédito: Vitor Nicchio/Vitória

Vitória e Goiânia se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 15h, no Estádio Salvador Costa, em Vitória. A partida acontece apenas três dias depois dos goianos derrotarem os capixabas por 1 a 0 no Estádio Olímpico, em Goiânia, em jogo válido pela 7ª rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro

Na lanterna do Grupo A-5 da competição com seis pontos, o Vitória busca reabilitação imediata na competição para ainda sonhar com uma vaga para a segunda fase da Quarta Divisão do futebol brasileiro. O volante João Denoni, que usou a braçadeira de capitão pela primeira vez no alvianil no último jogo, aponta a importância da concentração para que a equipe não deixe mais pontos escaparem.

"No futebol, nem sempre o melhor ganha. Numa cobrança de falta distante, eles acabaram fazendo o gol. Temos que aprender com os erros, não podemos falhar em nenhum momento, porque a gente viu que um único erro e a gente saiu derrotado da partida."

Depois de sete jogos realizados na Série D e mais sete a serem cumpridos, o Vitória precisa somar pontos para tentar a classificação. O Goiânia, próximo adversário, era o lanterna do grupo antes do triunfo contra os capixabas, e agora soma nove pontos. Com a situação invertida e o Alvianil na lanterna, Denoni sabe que só a vitória interessa.

"Independente de quantos jogos e quantos pontos a gente precisa, temos que ganhar o próximo, tentar conseguir uma sequência de duas ou três vitórias para dar tranquilidade para que a gente consiga alcançar nosso objetivo, que é a classificação."