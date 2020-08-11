Federação e clubes definem data de retorno do Capixabão na quinta-feira (13)

Presidente da FES, Gustavo Vieira, mantém constante contato com os clubes desde a paralisação, realizando diversas reuniões on-line. Ele confirmou que o próximo encontro virtual decidirá a data oficial do retorno do Estadual.

"Convocamos o arbitral da Série A para quinta-feira, que será realizado por videoconferência e vamos bater o martelo sobre o reinício da competição. A data da liberação dos treinos já está definida, dia 26, e cada clube terá sua política interna. Vamos discutir também um pouco sobre o protocolo e testes", pontuou.