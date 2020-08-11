Federação e clubes definem data de retorno do Capixabão na quinta-feira (13)

Paralisado desde março devido à pandemia do novo coronavírus, o Capixabão pode ter sua situação definida na próxima quinta-feira (13). Nesta terça-feira (11), a Federação de Futebol do ES (FES) convocou os oito clubes classificados paras as quartas de final do Estadual para uma reunião on-line, em que será definida a data do retorno da competição.
Desde o início da paralisação do Campeonato Capixaba, a FES vem aguardando um posicionamento definitivo da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e trabalhando para buscar meios de viabilizar o retorno das competições. Nesta terça, foi publicada uma portaria no Diário Oficial Do Estado que autoriza o retorno das atividades dos clubes no Espírito Santo.
Presidente da FES, Gustavo Vieira, mantém constante contato com os clubes desde a paralisação, realizando diversas reuniões on-line. Ele confirmou que o próximo encontro virtual decidirá a data oficial do retorno do Estadual.
"Convocamos o arbitral da Série A para quinta-feira, que será realizado por videoconferência e vamos bater o martelo sobre o reinício da competição. A data da liberação dos treinos já está definida, dia 26, e cada clube terá sua política interna. Vamos discutir também um pouco sobre o protocolo e testes", pontuou.
CAMPEONATO CAPIXABA
Quando foi paralisada, a principal competição do futebol capixaba estava nas quartas de final com os seguintes confrontos: Vitória x Estrela do Norte, Rio Branco-VN x São Mateus, Real Noroeste x Serra e Desportiva x Rio Branco. De acordo com o regulamento, nas quartas de final, Vitória, Rio Branco de Venda Nova, Real Noroeste e Desportiva jogam a segunda e decisiva partida em casa e têm a vantagem do empate na soma dos resultados, por terem se classificados entre os quatro primeiros. O futuro campeão garante as vagas na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, ambas em 2021.