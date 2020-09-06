É hoje! Real Noroeste encara o Aquidauanense na fase preliminar da Série D

Jogadores do Real Noroeste estão fechados para buscar a vitória Crédito: Junior Sapo/Real Noroeste

Mata-mata. Esse é o desafio que o Real Noroeste terá que passar para avançar à fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro 2020 . O time merengue encara o Aquidauanense, neste domingo (06), às 15h, no Estádio José Olímpio da Rocha. E sabe que a vitória em casa é fundamental para se garantir na próxima fase.

Já o técnico Duzinho Reis destacou a importância da partida e garantiu que sua equipe vai respeitar o adversário. Queremos entender que o Aquidauanense é um time forte do Mato Grosso do Sul e que vamos encontrar dificuldades, assim que deve ser encarado, não cometer os mesmos erros de falta de concentração para que a gente possa avançar. Sabemos da importância dessa competição para o Real Noroeste, pontuou.

TESTES DE COVID-19 EM DIA E ELENCO SEM INFECTADOS

Na última quarta-feira (02), os jogadores passaram por uma nova bateria de testes para estarem aptos para a partida. Nenhum dos atletas testou positivo para o novo coronavírus

RIVAL APOSTA EM JOVENS E TEVE POUCO TEMPO PARA TREINAR

O Aquidauanense estará bem modificado para sua estreia na Série D Crédito: Aquidauanense/Divulgação

O Aquidauanense, adversário do time capixaba, teve dificuldades na formação do elenco para disputa e tem um grupo composto majoritariamente por atletas sub-20. O elenco se preparou apenas por 13 dias para a partida e vai entrar em campo com uma postura mais cautelosa.