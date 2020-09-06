É hoje! Real Noroeste encara o Aquidauanense na fase preliminar da Série D

Mata-mata. Esse é o desafio que o Real Noroeste terá que passar para avançar à fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro 2020. O time merengue encara o Aquidauanense, neste domingo (06), às 15h, no Estádio José Olímpio da Rocha. E sabe que a vitória em casa é fundamental para se garantir na próxima fase.
Talvez a única equipe do Brasil que manteve seus jogadores em atividade durante todo o período da pandemia, o Real Noroeste pode ter uma vantagem significativa perante o rival. Estamos treinando há bastante tempo, acredito ser uma vantagem, mas quando a bola rolar não tem favorito. Para tudo o que acontecer durante a partida, nós vamos estar preparados, por isso estamos trabalhando para isso mentalmente e fisicamente. Vamos buscar fazer uma grande partida, buscar essa classificação, avançar à fase de grupos e quem sabe conseguir o acesso. Isso será importante não só para o Real Noroeste, mas também para o Estado, destacou o volante Gabriel Jordan.
Já o técnico Duzinho Reis destacou a importância da partida e garantiu que sua equipe vai respeitar o adversário. Queremos entender que o Aquidauanense é um time forte do Mato Grosso do Sul e que vamos encontrar dificuldades, assim que deve ser encarado, não cometer os mesmos erros de falta de concentração para que a gente possa avançar. Sabemos da importância dessa competição para o Real Noroeste, pontuou.
TESTES DE COVID-19 EM DIA E ELENCO SEM INFECTADOS
No último dia 15 de agosto, o Real Noroeste realizou uma primeira bateria de testes da Covid-19. O clube, que optou por manter o grupo isolado no alojamento durante o período da pandemia, confirmou, por rmeio do seu presidente, que ao final da testagem não foi constatado nenhum caso positivo. Ao todo foram testadas 40 pessoas, no próprio estádio, localizado em Águia Branca. Entre eles , 32 jogadores e oito membros da comissão técnica.
Na última quarta-feira (02), os jogadores passaram por uma nova bateria de testes para estarem aptos para a partida. Nenhum dos atletas testou positivo para o novo coronavírus.
RIVAL APOSTA EM JOVENS E TEVE POUCO TEMPO PARA TREINAR
O Aquidauanense, adversário do time capixaba, teve dificuldades na formação do elenco para disputa e tem um grupo composto majoritariamente por atletas sub-20. O elenco se preparou apenas por 13 dias para a partida e vai entrar em campo com uma postura mais cautelosa.
O Real Noroeste é uma equipe competitiva e sabemos das dificuldades que vamos encontrar. O favoritismo é do Real por ter jogadores mais experientes e estar jogando em casa, mas quando a bola rolar vamos tentar igualar. A ideia é fazer um jogo de inteligência. Podemos ter um pouco de cautela no início da partida para fazer uma leitura de jogo e depois podemos impor o nosso ritmo e jogar de forma inteligente. Vamos em busca de um bom resultado, afirmou o treinador Mauro Marino.