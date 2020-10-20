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Entre gols feitos e sofridos

Duzinho valoriza evolução do Real Noroeste, mas diz buscar equilíbrio

Segundo o técnico Duzinho, a vitória contra o Goianésia, além de uma evolução, mostrou uma reposta ao último resultado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 18:39

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 18:39

O técnico Duzinho, do Real Noroeste
O técnico Duzinho, do Real Noroeste Crédito: Itamar Júnior/Real Noroeste
O triunfo por 4 a 1 do Real Noroeste sobre o Goianésia neste domingo, 18, não foi o suficiente para tranquilizar o técnico Duzinho dos Reis para a continuidade da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe capixaba goleou, mas manteve a sequência de nove jogos seguidos sofrendo pelo menos um gol. De acordo com o treinador, há uma busca por equilíbrio. Mesmo com a estatística negativa, Duzinho ainda valorizou o poder de reação.
"A ideia é achar o equilíbrio de saber defender, fechar o espaço no momento certo. Aos poucos vamos tentando achar o equilíbrio, defender bem e continuar criando. Acima de tudo, tomando gol, a equipe mostra um poder de criação e consegue suprir essa deficiência", disse.
O jogo válido pela 7ª rodada da Série D foi apenas o quarto, entre os nove, contabilizando a fase preliminar, em que o Real Noroeste marcou primeiro que o adversário.
Os quatro gols marcados neste domingo (18) no Rochão foram o bastante para que o Real Noroeste alcançasse a segunda posição na tabela.
Real Noroeste vence Goianésia pela Série D
Jogadores comemoram o segundo dos quatro gols da partida Crédito: Júnior Sapo / Real Noroeste
No grupo A-5, os Merengues Capixabas ficam atrás apenas da Aparecidense-GO. Segundo o técnico Duzinho, a vitória contra o Goianésia, além de uma evolução, mostrou uma reposta ao último resultado.
"Foi um resultado de um time que estava muito concentrado, um resultado de um time que precisava dar uma resposta após uma derrota (contra a Aparecidense-GO). Dentro de casa, com o grupo fechado, fizemos um grande jogo contra uma grande equipe. Quem vê o placar, não viu como foi o jogo. Foi difícil, mas conseguimos aproveitar as oportunidades", ressaltou.
Ele ainda completou afirmando que há uma "evolução no todo".
"Hoje foi uma vitória que ilustra o que é o grupo, todos se ajudando para que conseguíssemos construir o resultado. A evolução vem diariamente"
Duzinho - Técnico do Real Noroeste
Na quinta (22), o Real Noroeste visita o Goianésia, o mesmo adversário do domingo (14). Empatados com 13 pontos, as equipes agora perseguem a liderança, ocupada pela Aparecidense-GO.

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