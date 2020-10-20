Duzinho valoriza evolução do Real Noroeste, mas diz buscar equilíbrio

O técnico Duzinho, do Real Noroeste Crédito: Itamar Júnior/Real Noroeste

"A ideia é achar o equilíbrio de saber defender, fechar o espaço no momento certo. Aos poucos vamos tentando achar o equilíbrio, defender bem e continuar criando. Acima de tudo, tomando gol, a equipe mostra um poder de criação e consegue suprir essa deficiência", disse.

O jogo válido pela 7ª rodada da Série D foi apenas o quarto, entre os nove, contabilizando a fase preliminar, em que o Real Noroeste marcou primeiro que o adversário.

Os quatro gols marcados neste domingo (18) no Rochão foram o bastante para que o Real Noroeste alcançasse a segunda posição na tabela.

Jogadores comemoram o segundo dos quatro gols da partida Crédito: Júnior Sapo / Real Noroeste

No grupo A-5, os Merengues Capixabas ficam atrás apenas da Aparecidense-GO. Segundo o técnico Duzinho, a vitória contra o Goianésia, além de uma evolução, mostrou uma reposta ao último resultado.

"Foi um resultado de um time que estava muito concentrado, um resultado de um time que precisava dar uma resposta após uma derrota (contra a Aparecidense-GO). Dentro de casa, com o grupo fechado, fizemos um grande jogo contra uma grande equipe. Quem vê o placar, não viu como foi o jogo. Foi difícil, mas conseguimos aproveitar as oportunidades", ressaltou.

Ele ainda completou afirmando que há uma "evolução no todo".

"Hoje foi uma vitória que ilustra o que é o grupo, todos se ajudando para que conseguíssemos construir o resultado. A evolução vem diariamente" Duzinho - Técnico do Real Noroeste