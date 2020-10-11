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Duzinho avalia tranquilidade do Real Noroeste em virada de placar: 'nota 9'

No sábado (10), os Merengues Capixabas receberam o Vitória e venceram, de virada, por 3 a 2. Foi a quarta partida no estádio e o quarto triunfo da equipe comandada por Duzinho

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 11:56
O técnico Duzinho, do Real Noroeste
O técnico Duzinho, do Real Noroeste Crédito: Itamar Júnior/Real Noroeste
O Real Noroeste manteve o 100% de aproveitamento em partidas como mandante na Série D do Campeonato Brasileiro. No sábado (10), os Merengues Capixabas receberam o Vitória no Rochão e venceram, de virada, por 3 a 2. Foi a quarta partida no estádio José Olímpio da Rocha e o quarto triunfo da equipe comandada por Duzinho dos Reis.
Após o resultado positivo, o técnico avaliou a atuação da equipe, que esteve em desvantagem no placar, após sofrer uma virada ainda no primeiro tempo.

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"O Real começou muito bem o jogo, conseguiu envolver o Vitória, fez o primeiro gol. Em lances de falta de concentração tomamos o empate e a virada, mas o time se manteve muito tranquilo, criando oportunidades. Na segunda etapa, pedi mais tranquilidade, mais calma, pra poder aproveitar melhor as chances", disse.
Segundo o técnico, o confronto com o time da capital já se tornou um clássico. "A gente sabe que partidas como essa precisamos ter cuidado, mas no final fomos presenteados com uma grande vitória".
Perguntado sobre que nota daria, de 0 a 10, à atuação do Real Noroeste, Duzinho afirmou que não poderia dar nota máxima pelo fato de a equipe ter levado dois gols. "Merece um 8, um 9", completou. 

PRÓXIMA RODADA

A Série D do Campeonato Brasileiro prossegue na próxima quarta-feira (14) com os jogos da sexta rodada da primeira fase. Às 15h (de Brasília), o Vitória recebe o Águia Negra, no estádio Salvador Costa, em Vitória. Mais tarde, às 16h, o Real Noroeste visita a Aparecidense, no Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

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