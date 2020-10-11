Duzinho avalia tranquilidade do Real Noroeste em virada de placar: 'nota 9'

O técnico Duzinho, do Real Noroeste Crédito: Itamar Júnior/Real Noroeste

Após o resultado positivo, o técnico avaliou a atuação da equipe, que esteve em desvantagem no placar, após sofrer uma virada ainda no primeiro tempo.

"O Real começou muito bem o jogo, conseguiu envolver o Vitória, fez o primeiro gol. Em lances de falta de concentração tomamos o empate e a virada, mas o time se manteve muito tranquilo, criando oportunidades. Na segunda etapa, pedi mais tranquilidade, mais calma, pra poder aproveitar melhor as chances", disse.

Segundo o técnico, o confronto com o time da capital já se tornou um clássico. "A gente sabe que partidas como essa precisamos ter cuidado, mas no final fomos presenteados com uma grande vitória".

Perguntado sobre que nota daria, de 0 a 10, à atuação do Real Noroeste, Duzinho afirmou que não poderia dar nota máxima pelo fato de a equipe ter levado dois gols. "Merece um 8, um 9", completou.

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