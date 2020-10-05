Alysson comemora volta ao time titular do Real Noroeste com gol e vitória

O zagueiro Alysson, do Real Noroeste, esteve afastado do grupo por dois jogos e não poderia ter voltado de forma melhor. Com direito a gol e três pontos, o atleta celebrou após a vitória por 2 a 1 contra o União Rondonópolis-MT, neste domingo (04), no Rochão. Em seis partidas do time merengue na Série D do Campeonato Brasileiro 2020, o atleta foi titular em quatro e tem 100% de aproveitamento.
"A situação foi uma questão pessoal, só o grupo e a diretoria sabem. Louvo a Deus por poder estar de volta, estou muito feliz e quero continuar ajudando o grupo a cada partida, como foi hoje com o gol", disse o zagueiro do time capixaba.
A reação do Real Noroeste veio apenas no segundo tempo. Após sair perdendo, com um gol de falta no primeiro tempo, os Merengues conseguiram o gol que garantiu a igualdade - feito por Alysson, aos seis minutos - e menos de dez minutos depois, Matheus Firmino marcou e colocou o Real na frente.
A partida também marcou a reedição a dupla de zaga do primeiro jogo dos Merengues Capixabas na Série D, formada por Matheus Castelo e Alysson. Segundo o atleta, há de se comemorar o bom funcionamento da dupla, mas ele lembrou que outros que estão no banco também estão disponíveis para ajudar.
"Minha titularidade foi opção do Duzinho. Tenho muito entendimento com o Matheus, a gente se conhece bem, espero que a gente possa trabalhar mais. Temos outros zagueiros no grupo que podem ajduar o Real", ressaltou.
A TABELA DO GRUPO A-5
Com os três pontos conquistados neste domingo, o Real Noroeste alcançou seis pontos e está na vice-liderança. No próximo final de semana, o Real Noroeste volta a atuar no Rochão, agora diante de um velho conhecido: Vitória. O clássico que decidiu os dois campeonatos locais em 2019, pode ser um divisor de águas, tanto para o time da casa, que busca a liderança, quanto para o alvianil, que está na lanterna do grupo.