Alysson comemora volta ao time titular do Real Noroeste com gol e vitória

O zagueiro Alysson marcou o primeiro gol do Real Noroeste na partida Crédito: Reprodução

"A situação foi uma questão pessoal, só o grupo e a diretoria sabem. Louvo a Deus por poder estar de volta, estou muito feliz e quero continuar ajudando o grupo a cada partida, como foi hoje com o gol", disse o zagueiro do time capixaba.

Zagueiro Alysson marca para o Real Noroeste e empata o jogo. Tudo igual no Rochão! #RNOxUNI pic.twitter.com/rKbj1JfrOU — Alberto Borém (@alberto_bfg) October 4, 2020

A reação do Real Noroeste veio apenas no segundo tempo. Após sair perdendo, com um gol de falta no primeiro tempo, os Merengues conseguiram o gol que garantiu a igualdade - feito por Alysson, aos seis minutos - e menos de dez minutos depois, Matheus Firmino marcou e colocou o Real na frente.

A partida também marcou a reedição a dupla de zaga do primeiro jogo dos Merengues Capixabas na Série D, formada por Matheus Castelo e Alysson. Segundo o atleta, há de se comemorar o bom funcionamento da dupla, mas ele lembrou que outros que estão no banco também estão disponíveis para ajudar.

"Minha titularidade foi opção do Duzinho. Tenho muito entendimento com o Matheus, a gente se conhece bem, espero que a gente possa trabalhar mais. Temos outros zagueiros no grupo que podem ajduar o Real", ressaltou.

A TABELA DO GRUPO A-5