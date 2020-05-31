Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Flu trabalha para anunciar Fred após reprise e aguarda ídolo na semana
Artilheiro

Flu trabalha para anunciar Fred após reprise e aguarda ídolo na semana

O camisa 9 assinará seu novo contrato ainda na próxima semana. O ídolo participará da transmissão, mas ele ainda segue no interior de Minas Gerais.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 13:46

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 13:46

A torcida do Fluminense deve receber um presentão após a reprise do jogo contra o Palmeiras, neste domingo (31), às 16h, na Globo, em partida que valeu ao clube o tetra do Brasileiro.
O clube ajusta os últimos detalhes para formalizar ainda hoje a volta do ídolo Fred, que foi artilheiro da edição e ainda marcou duas vezes neste dia e saiu como o herói do título.
Havia ainda pendências jurídicas para que a transação fosse formalizada a tempo da exibição do duelo, mas tudo caminha para um final feliz. Ainda há mistério quanto à forma, mas a ideia é badalar a contratação tanto na Globo quanto nas redes tricolores.
O camisa 9 assinará seu novo contrato ainda na próxima semana. O ídolo participará da transmissão, mas ele ainda segue no interior de Minas Gerais.
Na manhã deste domingo, o Fluminense deu mais uma dica que Fred realmente está voltando. Em seu perfil oficial no Twitter, o clube postou que eram NOVE da manhã em referência ao número usado pelo centroavante.
Data: 08/12/2019 - Evanilson, do Fluminense, comemora com outros jogadores do time
Jogadores do Fluminense Crédito: Mailson Santana/FFC
Em reunião ocorrida no início de maio, clube e jogador desenharam um acordo salarial, que prevê salário fixo e parte variável na imagem. Há também uma conversa para que ele se aposente nas Laranjeiras e siga trabalhando no clube após esse período. Ele aceitou ainda uma redução drástica dos vencimentos em relação ao que recebia no Cruzeiro.
O trato já poderia ter saído antes, mas o litígio com o Cruzeiro e a pandemia do coronavírus atrasaram a questão. Com este cenário de crise, o Flu teve de colocar as contas novamente na ponta do lápis para não estourar o orçamento.
Com 172 gols em 288 jogos, Fred levantou dois títulos do Brasileiro (2010 e 2012) e está próximo de escrever um novo capítulo nas Laranjeiras. Terceiro maior artilheiro do Tricolor, ele está cada vez mais perto de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados