Flu trabalha para anunciar Fred após reprise e aguarda ídolo na semana

A torcida do Fluminense deve receber um presentão após a reprise do jogo contra o Palmeiras, neste domingo (31), às 16h, na Globo, em partida que valeu ao clube o tetra do Brasileiro.

O clube ajusta os últimos detalhes para formalizar ainda hoje a volta do ídolo Fred, que foi artilheiro da edição e ainda marcou duas vezes neste dia e saiu como o herói do título.

Havia ainda pendências jurídicas para que a transação fosse formalizada a tempo da exibição do duelo, mas tudo caminha para um final feliz. Ainda há mistério quanto à forma, mas a ideia é badalar a contratação tanto na Globo quanto nas redes tricolores.

O camisa 9 assinará seu novo contrato ainda na próxima semana. O ídolo participará da transmissão, mas ele ainda segue no interior de Minas Gerais.

Na manhã deste domingo, o Fluminense deu mais uma dica que Fred realmente está voltando. Em seu perfil oficial no Twitter, o clube postou que eram NOVE da manhã em referência ao número usado pelo centroavante.

Jogadores do Fluminense Crédito: Mailson Santana/FFC

Em reunião ocorrida no início de maio, clube e jogador desenharam um acordo salarial, que prevê salário fixo e parte variável na imagem. Há também uma conversa para que ele se aposente nas Laranjeiras e siga trabalhando no clube após esse período. Ele aceitou ainda uma redução drástica dos vencimentos em relação ao que recebia no Cruzeiro.

O trato já poderia ter saído antes, mas o litígio com o Cruzeiro e a pandemia do coronavírus atrasaram a questão. Com este cenário de crise, o Flu teve de colocar as contas novamente na ponta do lápis para não estourar o orçamento.